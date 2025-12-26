A través de un proyecto de resolución, el bloque de concejales de Unión por la Patria manifestó que su preocupación por la posible inclusión, nuevamente, en el Proyecto de Presupuesto Nacional, de un artículo disponiendo la derogación de las leyes 27.793 y 27.795.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada K se indicó que “el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, en tratamiento actualmente dentro del Congreso de la Nación Argentina, en su art.75 contiene una disposición según la cual: ‘Se derogan las leyes Nros. 27.793 y 27.795’”.

En ese sentido, los ediles kirchneristas afirmaron que “insólitamente el gobierno del presidente Milei incluyó dentro del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2026, en su artículo 75, la derogación de dos leyes nacionales que se resiste a aplicar luego de que fueran legalmente sancionadas por el Congreso de la Nación. Se trata, dado que el proyecto de ley no lo explicita, de las leyes 27.793 de Emergencia en Discapacidad y 27.795 de Financiamiento Universitario. La Ley 27.793 declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y tiene por objeto adoptar medidas para asegurar, entre otros, los derechos a la protección social, a un nivel de vida adecuado, a la salud y al trabajo de las personas con discapacidad”.

“La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, busca declarar la emergencia presupuestaria, recomponer salarios de docentes y no docentes, según inflación, y actualizar gastos de funcionamiento, estableciendo una distribución del 85% para salarios y 15% para gastos generales, además de crear fondos para ciencia y becas. Esas dos leyes fueron objeto de sanción por ambas Cámaras del Congreso, de veto presidencial, de insistencia por el Congreso con las correspondientes mayorías agravadas, y finalmente, y porque así lo obliga la Constitución Nacional, promulgadas por el Presidente con el anuncio de que no las iba a implementar, como actualmente está ocurriendo”, se añadió.

Y se agregó: “El presidente Milei en su habitual displicente trato hacia el Congreso, no sólo se niega a aplicar las leyes vigentes sino que se anima a pretender derogarlas, escondiendo su derogación dentro del proyecto de ley de Presupuesto. Además, en su intento de forzar límites el Gobierno no teme caer en la ilegalidad, dado que esta pretendida derogación está expresamente prohibida por la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156) que en su art. 20 y dentro de la Sección 1 del Capítulo 2 (Estructura del Presupuesto General) dispone que ‘Las disposiciones generales del presupuesto no podrán reformar o derogar leyes vigentes’”.

“Por todo este insólito y desprolijo intento de dejar de lado la voluntad popular expresada en esas leyes es que resulta importante que este Honorable Cuerpo, pueda expresar su máxima preocupación y rechazo a este peligroso accionar del Poder Ejecutivo Nacional. A pesar de haber sido votado negativamente el Capítulo 11 en la Cámara de Diputados se haría un nuevo intento por parte del Gobierno para incluir su tratamiento en la Cámara de Senadores, insistiendo con esta maniobra legislativa de cuestionable legitimidad”, finalizó el texto.