La Comisión de Industria, Comercio, Pesca, Innovación y Trabajo del Concejo Deliberante, presidida por Juan Manuel Cheppi, avanzó con un proyecto unificado para expresar preocupación por las modificaciones al régimen de zona fría impulsadas por el Gobierno nacional, que ahora será girado a la Comisión de Legislación.

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Se recuerda que el tema es debatido en estos momentos en la Cámara de Diputados, luego de que el Gobierno nacional consiguiera el quórum a último momento.

Durante la reunión de la comisión del Concejo, los ediles destacaron dos proyectos de resolución vinculados al régimen de zona fría y a posibles cambios en los subsidios al gas natural que podrían afectar a usuarios del Partido de General Pueyrredon.

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Ambas iniciativas fueron unificadas en un solo texto por acuerdo de todos los bloques políticos, con el objetivo de consolidar una postura común y avanzar en su tratamiento legislativo.

Además, se abordó un proyecto de ordenanza que propone modificar distintos artículos de la Ordenanza Nº14.000 e incorporar nuevos apartados para regular la realización de espectáculos como actividad secundaria o complementaria en locales gastronómicos, espacios culturales, clubes, hoteles, salones de convenciones y centros comerciales. Este expediente quedó en comisión para continuar su análisis.

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