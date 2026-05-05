“Fuimos agredidos física y verbalmente, no solo nosotros sino también la médica y el ambulanciero que nos asistían”. Con esa frase, la concejala del PRO en Villa Gesell, Clarisa Armando, describió a El Marplatense, el clima de violencia que se vivió durante la sesión del Concejo Deliberante en la que se trataba el presupuesto municipal.

Ads

Puede interesarte

Según relató, el recinto estuvo atravesado por una fuerte presión sindical: “Había presencia del sindicato de camioneros y del sindicato municipal, convocados desde el Ejecutivo para apretar a los concejales de la oposición, que hoy somos mayoría”. La votación terminó con el rechazo del presupuesto y, de inmediato, se desataron los incidentes.

“Cuando salíamos a asistir a una concejal que se descompensó, nos siguieron agrediendo y amenazando. Fue una situación totalmente fuera de control”, sostuvo Armando, quien responsabilizó directamente al oficialismo local por lo ocurrido.

Ads

La edil también cargó contra el proyecto presupuestario: “Era invotable. Aumentaba las tasas cerca de un 80%, agrandaba la planta política y profundizaba una deuda que ya supera el 25% del presupuesto municipal”. En ese sentido, fue más allá y lanzó una crítica política directa: “Es un gobierno que, cuando no logra imponer lo que quiere, responde con violencia”.

Ads