A 50 años del secuestro y asesinato de María del Carmen “Coca” Maggi, monseñor Ernesto Giobando presidió hoy una misa conmemorativa en la Catedral de Mar del Plata, organizada por la Pastoral Universitaria de la diócesis, en un clima de oración y memoria.

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La celebración fue concelebrada por el presbítero Hernán David, vicario general; el presbítero Lucas Di Leva, asesor de la Pastoral Universitaria; el presbítero Ezequiel Kseim, párroco de la Catedral; y los presbíteros Juan Cruz Mennilli, Fernando Mendoza y Héctor Díaz.

Participaron familiares y amigos de “Coca” Maggi, junto a autoridades del ámbito académico y organismos de derechos humanos, entre ellas la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone.

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En su homilía, el obispo invitó a “unirnos hoy en la Catedral para hacer memoria, recordar la vida, el ejemplo y el testimonio de Coca”, y agradeció la presencia de su familia, amigos y de los jóvenes universitarios, “que, si bien pertenecen a esta época, no dejan de reflexionar, pensar y vivir las consecuencias que trajo para nuestra patria esos tiempos tan difíciles”.

María del Carmen Maggi, conocida como “Coca”, estuvo profundamente vinculada al ámbito universitario y eclesial de la ciudad. Fue docente y autoridad en la entonces Universidad Católica de Mar del Plata, en estrecha colaboración con el obispo Eduardo Pironio, desde donde desarrolló su vocación cristiana en compromiso con la educación y la dignidad de la persona.

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“No nos podemos callar. Coca Maggi no se calló”, expresó monseñor Giobando: “Tampoco fue una mujer violenta, sino una cristiana comprometida, en su tiempo, con la dignidad humana, la justicia y la verdad. Y le costó la vida”.

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Asimismo, compartió con la asamblea el comunicado del Secretariado para la Pastoral Social de la diócesis, retomando su llamado a vivir la memoria, la verdad y la justicia con una mirada serena que permita comprender también el presente.

Finalmente, remarcó que “fueron muchas las víctimas del terrorismo de Estado y no queremos que eso quede en el olvido”, y subrayó que “son días de silencio, pero también días para decir aquello que tenemos que decir”.