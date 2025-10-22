Mauricio Macri redobló su apoyo a los candidatos a diputados nacionales que el PRO colocó en la lista de la alianza bonaerense con La Libertad Avanza. El ex presidente se retrató con Diego Santilli y otros cuatro integrantes de la nómina del oficialismo para las elecciones.

El ex mandatario, que hace una semana publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido a Javier Milei, se fotografió con Santilli, Alejandro Finocchiaro, Javier Sánchez Wrba y Florencia De Sensi. Esa fue la primera imagen que circuló en las redes.

Poco más tarde, desde su cuenta personal difundieron otra foto, en la que ocupa el centro y está rodeado por los postulantes amarillos tanto en Provincia como en Ciudad de Buenos Aires. Aparecen, además de los anteriores, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri. "Los candidatos tienen todo mi apoyo. El domingo en Capital y Provincia de Buenos Aires votamos la lista LLA+PRO!", sostuvo en el corto mensaje que dejó en sus redes.

El martes había publicado un tuit para respaldar la candidatura de De Andreis. "Conozco a Fernando desde que era chico. Nació a la política conmigo, aún antes de fundar el PRO. Muy joven fue legislador y después me acompañó como secretario general de la Presidencia. Está preparado, es idóneo y leal. Va a pelear por las reformas de fondo que tiene que hacer la Argentina. Será un gran diputado", fue su fuerte respaldo al ex secretario general de la Presidencia.

Los candidatos tienen todo mi apoyo.

El domingo en Capital y Provincia de Buenos Aires votamos la lista LLA+PRO! pic.twitter.com/8shyXFmiog — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 22, 2025

En las últimas semanas había tenido un gesto similar con Juan Martín, postulante en Río Negro. En este caso, con un ingrediente adicional: compite contra La Libertad Avanza y está trenzado en un fuerte enfrentamiento con la candidata violeta, María Lorena Villaverde.

La foto que se tomó hoy con los candidatos del PRO es otra señal de distancia hacia el partido de Javier y Karina Milei. El jueves pasado había reclamado al presidente que convoque al diálogo “con humildad y honestidad”. Allí reclamó para avanzar con el Presupuesto 2026 y "pasar de la estabilidad al crecimiento".

El juego con La Libertad Avanza siguió también hoy con un comunicado del PRO.

"El 26 de octubre no se trata solo de elegir candidatos. Se trata de elegir valores. De volver a apostar por la cultura del trabajo, por el respeto, por el diálogo, por la Argentina que no se rinde. Porque cada voto es un mensaje. Y el nuestro tiene que decir con fuerza: creemos en el cambio, creemos en la libertad, creemos en nosotros mismos", apuntaron desde el partido. Hubo alusiones a "libertad" y a "avance", pero no incluyó una mención directa a La Libertad Avanza, como sí hizo más tarde el ex presidente.

