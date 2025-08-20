El Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 (CAPBA 9) organizó una fiesta popular para toda la comunidad al aire libre, con motivo de la inauguración del Museo Arquitecto Roberto Cova (MARC) en el día que se conmemora su nacimiento.

Será este sábado a las 11 en 14 de Julio al 2122 -donde nació, vivió y trabajó el arquitecto- y contará con la proyección de videos, palabras alusivas y las actuaciones de las bandas Sendero Sur y Perros Flacos, entre otras.

El MARC será un espacio cultural dedicado a preservar, investigar y difundir la historia de la arquitectura local y regional. Su creación responde al deseo de conservar la memoria y el legado de una de las figuras más destacadas de la ciudad, cuya vida y obra están íntimamente ligadas a la identidad marplatense.

Ubicado en la histórica “casa chorizo”, invitará a recorrer un relato que entrelaza arquitectura, patrimonio y vida cotidiana, ofreciendo al visitante una experiencia que combina historia, investigación y reflexión sobre el presente y futuro de la ciudad.

No se tratará de un museo de objetos antiguos, sino de un espacio vivo en el que la historia se comparte, se discute y se preserva para todos.

Roberto Osvaldo Cova fue arquitecto, historiador y profesor, y además un hombre cuyo trabajo y pasión dejaron una huella profunda en Mar del Plata. El amor que le tenía se reflejaba en su dedicación a estudiar y preservar su arquitectura e historia. Para él, la ciudad no era un conjunto de edificios, más bien un verdadero testimonio de una identidad local que debía ser cuidada.

Reconocido por su compromiso con la preservación patrimonial y su generosidad al compartir conocimiento, supo recibir en su casa a colegas, estudiantes y vecinos para transmitir su visión sobre la arquitectura y el desarrollo urbano.

En 2016, Cova donó su vivienda al CAPBA 9 junto con su archivo documental, bibliográfico y objetos de valor histórico. Su voluntad fue clara: que la casa se convirtiera en un espacio cultural abierto a la comunidad. Donar ese espacio fue un acto de generosidad, pero también un recordatorio de que las ciudades deben ser compartidas. La casa es solo un reflejo de que Mar del Plata es y debe seguir siendo un lugar para todos.

La vivienda que alberga el museo fue construida en 1912 por María Colombo de Cova, abuela paterna de Roberto, y levantada por su hermano Pedro Colombo. Con el tiempo, fue ampliada y modificada, pero mantuvo su esencia tipológica de “casa chorizo”, un modelo arquitectónico representativo de un momento social y cultural de la ciudad.

Su valor radica, además de la arquitectura, en ser un testimonio vivo de la vida personal y profesional de Cova. El proyecto de restauración buscó consolidar la estructura original, adaptando los espacios de forma flexible y contemporánea para alojar funciones museísticas, académicas y comunitarias.

El museo se organizará sobre tres ejes principales:

Museo histórico de arquitectura local y regional , con una línea temporal que recorre desde los orígenes de la ciudad hasta la actualidad.

, con una línea temporal que recorre desde los orígenes de la ciudad hasta la actualidad. Centro de estudio e investigación , destinado a la reflexión y discusión de temas vinculados al patrimonio y la arquitectura.

, destinado a la reflexión y discusión de temas vinculados al patrimonio y la arquitectura. Archivo documental físico y digital del CAPBA 9, sumando la biblioteca de la institución.

El guión museográfico integrará documentos, objetos y material gráfico de gran valor, y propone un recorrido lineal por los ambientes originales de la casa. La visita iniciará en el zaguán, como en tiempos de Cova, para luego avanzar hacia el hall–recepción y el patio–jardín, y el recorrido se completará en el exterior, donde se podrá apreciar la tipología de la “casa chorizo” y su integración con el sector verde.

Además, el MARC contará con un taller de montaje y restauración y un depósito de objetos, vinculados a la práctica técnica y conservación del patrimonio.