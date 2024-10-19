Con un tanto de Thomas de Martis, la Sub-15 se quedó con el tercer puesto del Sudamericano
El marplatense convirtió uno de los tantos para que la Selección Argentina juvenil se suba al podio en el certamen continental.
El futbolista marplatense Thomas de Martis volvió a dar la nota este sábado tras convertir el primer tanto de la tarde en la victoria por 2-1 frente a Chile para que la Selección Argentina Sub-15 se quede con el tercer puesto en el Sudamericano.
El juvenil surgido en las inferiores de River de la ciudad, acumuló su cuarta aparición en el once titular en el certamen internacional y llegó a su tercer tanto tras anotar la apertura del marcador a los 15 minutos de la primera etapa. Luego, Lautaro Pereyra estiró la ventaja para los dirigidos por Placente pero en el amanecer del complemento Chile descontó y se sufrió hasta el final.
De esta manera, el actual futbolista de Lanús se sube al podio con la “Albiceleste” para colgarse la medalla de bronce. Un nuevo logro en la carrera del joven de 16 años que tiene mucho por recorrer y que este año ha firmado su primer contrato profesional.