Con un puntero por zona, se viene la fecha 6 del Torneo Clausura
Este sábado se disputará el sexto capítulo de la fase regular donde Deportivo Norte y Círculo Deportivo, llegan como líderes en soledad del Torneo Clausura "Juan Quesada"
El Torneo Clausura “Juan Quesada” de la Liga Marplatense de Fútbol (LMF) tendrá este sábado una atractiva fecha con puntos importantes para todos los que están luchando bien arriba, pero también para aquellos que pretenden acercarse a ese lugar.
En la Zona “A”, Deportivo Norte es quien llega como único líder y ahora quiere sostenerse en esa condición. Sin embargo, tendrá un duro encuentro como local ante Quilmes. Por su parte, Independiente que viene de caer de la punta quiere volver al triunfo y nada menos que ante Racing.
La Zona “B”, por su parte, tiene a Círculo Deportivo como líder por sólo un punto luego de empatar el miércoles pasado ante Kimberley y ahora visitará a Boca para seguir consolidándose. Siempre cerca se encuentra San Isidro que viene de tener fecha libre y tendrá que enfrentar a Nación como visitante.
PROGRAMACIÓN - SEXTA FECHA - TORNEO CLAUSURA “JUAN QUESADA”
SÁBADO 16 DE AGOSTO DE 2025
Cancha: Chapadmalal - Chapadmalal vs San Lorenzo
13:30hs: Lunegro, Abboud y Arias
15:15hs: Abboud, Lunegro y Arias
Cancha: General Mitre - Colegiales vs Mar del Plata
12hs: Ramírez, Melga y Rivas
13:30hs: Melga, Ramírez y Rivas
15:15hs: Llona, Melga y Ramírez
Cancha: Independiente - Independiente vs Racing
12hs: S. Ruíz Díaz, Bravo y Spognardi
13:30hs: Bravo, S. Ruíz Díaz y Spognardi
15:15hs: Mustafá, Bravo y S. Ruíz Díaz
Cancha: Talleres - Talleres vs River
12hs: Agudo, Rua y Bazán
13:30hs: Rua, Agudo y Bazán
15:15hs: Baquero, Rúa y Agudo
Cancha: Banfield - Banfield vs El Cañón
12hs: Costanzo, Romero y Ruíz
13:30hs: Romero, Costanzo y Ruíz
15:15hs: Cingolani, Romero y Costanzo
Cancha: Alvarado vs General Mitre
12hs: Correa, Ghiglione y Montero
13:30hs: Ghiglione, Correa y Montero
15:15hs: C. Ruíz Díaz, Ghiglione y Correa
Cancha: Deportivo Norte - Deportivo Norte vs Quilmes
12hs: Chabert, Arrendazzi y Rodríguez
13:30hs: Arrendazzi, Chabert y Rodríguez
15:15hs: Mella, Arrendazzi y Chabert
Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs Kimberley
12hs: García, Patetta y Díaz
13:30hs: Patetta, García y Díaz
15:15hs: Millas, Patetta y García
Cancha: Nación - Nación vs San Isidro
12hs: Gómez, Luxen y Ordóñez
13:30hs: Luxen, Gómez y Ordóñez
15:15hs: Miranda, Luxen y Gómez
Cancha: San Lorenzo - Cadetes vs Libertad
12hs: Vega, Mancilla y Alibrando
13:30hs: Mancilla, Vega y Alibrando
15:15hs: Funes, Mancilla y Vega
Cancha: River - San José vs Argentinos del Sud
12hs: Scuffi, Sampietro y Torias
13:30hs: Sampietro, Scuffi y Torias
15:15hs: Nuesch, Sampietro y Scuffi
Cancha: Boca - Boca vs Circulo Deportivo
12hs: Chávez, Cajal y Vallejos
13:30hs: Cajal, Chávez y Vallejos
15:15hs: Contreras, Cajal y Chávez
Cancha: Al Ver Verás - Al Ver Verás vs Almagro Florida
12hs: López, Óngaro y Díaz Furet
13:30hs: Óngaro, López y Díaz Furet
15:15hs: Mayer, Óngaro y López
Libre: General Urquiza
