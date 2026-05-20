Mar del Plata iniciará la conmemoración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo con una función de gala de la Orquesta Municipal de Tango este domingo 24 a las 20:00 en el Teatro Colón, como antesala de los actos oficiales que se desarrollarán el lunes desde las 09:30 en la Plaza San Martín y la Iglesia Catedral.

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El concierto, con entrada libre y gratuita por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala, estará dirigido por Julio Dávila y contará con la participación del cantante Jorge Álvarez y la pareja de baile integrada por Leila Antúnez y Sergio Díaz.

De esta manera, la Municipalidad invita a la comunidad a participar tanto de esta propuesta cultural como de las actividades oficiales previstas para el lunes 25, en el marco de la celebración patria.

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La jornada del lunes comenzará a las 09:30 en el mástil de la Plaza San Martín, donde se realizará el izado de la bandera nacional con el acompañamiento de la Banda del Ejército.

A las 10:00, las autoridades locales y vecinos se trasladarán a la Iglesia Catedral de Mar del Plata para participar del tradicional Tedeum. Luego, a las 10:30, se llevará a cabo el acto central, que incluirá palabras del intendente Agustín Neme y un espectáculo de danzas folclóricas.

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Desde el Municipio informaron que, en caso de lluvia, la totalidad de las actividades se realizará en el interior de la Iglesia Catedral.