Hungría celebrará este domingo elecciones legislativas en las que el primer ministro Viktor Orbán buscará sostener el poder frente al opositor Péter Magyar, en un escenario de alta incertidumbre, con encuestas adversas pero un sistema electoral que podría favorecer al oficialismo.

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De acuerdo con estimaciones de medios internacionales, Orbán no parte como favorito, aunque el diseño del sistema electoral y el peso del voto rural podrían permitirle conservar el control del Parlamento incluso con menor caudal de votos a nivel nacional.

Los analistas advierten que, en caso de imponerse, Magyar -referente del partido Tisza- enfrentará un desafío complejo para cumplir sus promesas y recomponer las relaciones con la Unión Europea, que mantiene bloqueados unos 17.000 millones de euros destinados a Hungría por incumplimientos en materia de reformas institucionales, especialmente en la independencia judicial.

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Orbán se consolidó como una figura disruptiva dentro del bloque europeo, con posiciones divergentes en temas clave como la guerra en Ucrania, donde mantuvo fuertes tensiones con el gobierno de Volodímir Zelenski.

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Entre los factores que inciden en el resultado aparece la reforma electoral impulsada por el propio Orbán en 2011, cuando, con mayoría de dos tercios, redujo la cantidad de diputados y rediseñó las circunscripciones, favoreciendo al oficialismo en zonas rurales.

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Ese esquema ya mostró su impacto en 2022, cuando Fidesz -partido fundado en 1988 como una organización juvenil anticomunista- obtuvo 135 de los 199 escaños con el 54% de los votos.

En el plano internacional, el mandatario húngaro recibió respaldo de dirigentes como el presidente argentino Javier Milei y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, lo que refuerza su posicionamiento en la escena global.

La campaña estuvo centrada en la guerra en Ucrania y en los cuestionamientos a la oposición, mientras que la política migratoria -históricamente central en su discurso- quedó relegada en medio de una creciente dependencia de trabajadores extranjeros.

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Desde 2022, Hungría implementó un régimen de “trabajador invitado” para cubrir la demanda laboral, con una fuerte llegada de migrantes provenientes de Asia, especialmente de Filipinas y Vietnam.

En contraste, Magyar propone mantener una política migratoria estricta, aunque plantea reducir la dependencia de mano de obra extranjera incentivando el regreso de ciudadanos húngaros que emigraron en busca de mejores oportunidades.

Fuente: con información de Noticias Argentinas