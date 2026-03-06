El acto central por el Día Internacional de la Mujer se realizó en la Plaza del Agua, organizado por la Dirección General de Políticas de Género y el Honorable Concejo Deliberante bajo la consigna Mujeres en el desarrollo económico, con la presencia del intendente Agustín Neme, autoridades municipales y representantes de distintos sectores.

Durante la actividad se recordó que el Día Internacional de la Mujer fue instaurado por la Organización de las Naciones Unidas en 1975, con el objetivo de visibilizar el rol de las mujeres en la economía y en el desarrollo social, desde ámbitos como la producción, la gestión, la investigación, la innovación tecnológica y el trabajo comunitario.

En su intervención, el intendente Neme señaló que “reconocemos a mujeres que emprenden, que buscan cristalizar sus sueños, que se animan y que superan obstáculos. La intención es siempre acompañar, estar cerca y ayudar”.

Del acto participó también el presidente del HCD, Emiliano Recalt, quien valoró “el esfuerzo que hacen las mujeres, todos los días, para llevar adelante la comunidad, dando aportes tangibles a su desarrollo”.

Por su parte, la directora general de Políticas de Género, Belén Berruti, sostuvo: “Nada nos fue dado; hubo mucho para reclamar. Y la violencia económica es una de las que tiene más preponderancia. Trabajamos para la autonomía plena de las mujeres”, mientras que la subsecretaria de Desarrollo Social, Daniela Zulcovsky, destacó “el trabajo conjunto de la Dirección y el HCD” y los avances en infraestructura para asistir a mujeres en situaciones problemáticas.

La jornada incluyó además un segmento musical a cargo de las artistas locales Jochu y Valen. Asimismo, cada una de las mujeres distinguidas recibió una obra de la artista Karol Weinbaum, que simboliza “un pequeño mar que se une a un gran océano”.

Las mujeres reconocidas en esta edición fueron Virginia García Rabini, Paula Macchi, Eva Ylicich, Marianela Robles, María Burgos, María del Carmen Guerra, Liesel Brenda Gende, Romina D’Orso, Keila Bezi y Sofía Amalfitano.