Con una gran convocatoria, se encendió esta noche el Árbol Navideño en Plaza San Martín, en avenida Luro e Yrigoyen. La celebración incluyó actividades culturales y recreativas para toda la familia, con música en vivo, feria de emprendedores y la presencia de Papá Noel, quien se fotografió con vecinos y turistas.

La jornada comenzó con un espacio coordinado por personal de Bibliotecas de la Municipalidad, donde los niños pudieron escribir sus cartas navideñas. El momento más esperado llegó con la aparición de Papá Noel y otros personajes de la Navidad, que compartieron la alegría de la fecha con grandes y chicos.

En el plano artístico, se presentaron la Orquesta Infanto Juvenil, dirigida por el maestro Claudio Corradini, y la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata. También participaron la Guardia del Mar y coros navideños, que aportaron un clima festivo a la velada.

La propuesta se completó con una feria de emprendedores organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación y una variada oferta gastronómica en foodtrucks, que acompañaron la celebración en el centro de la ciudad.

El Municipio recordó que hasta el martes 23 los vecinos podrán depositar sus cartas dirigidas a Papá Noel en los buzones dispuestos en distintos puntos: Plaza San Martín, Plaza de los Jubilados (Ayolas y Rondeau), Centro Comercial Chapadmalal (Paseo de las Cotorras), Plazoleta Manuel Belgrano en Sierra de los Padres y Plaza Central de Batán.

