La Selección Argentina continúa con su puesta a punto de cara a la doble fecha de amistosos y ya empieza a definir detalles para el duelo ante Mauritania. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el plantel trabajó en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza, con la presencia del capitán Lionel Messi, quien lideró la práctica.

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El cuerpo técnico contó nuevamente con los 30 futbolistas convocados, incluyendo la incorporación de Agustín Giay, quien se sumó a último momento en reemplazo del lesionado Gonzalo Montiel. Estos días de trabajo serán determinantes para comenzar a delinear la base del plantel que apuntará al Mundial 2026.

La agenda albiceleste continuará con una nueva práctica y la conferencia de prensa de Scaloni, mientras el foco está puesto en ajustar el funcionamiento colectivo y evaluar rendimientos individuales.

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Pensando en el amistoso del viernes a las 20.15 frente a Mauritania, el entrenador planea un equipo con mayoría de titulares, aunque aún mantiene algunas dudas. En el arco, deberá definir si continúa Emiliano Martínez o si les da rodaje a Gerónimo Rulli o Juan Musso.

En defensa, Nahuel Molina se perfila por el lateral derecho, mientras que la zaga central tendría a Cristian Romero junto a Marcos Senesi, quien sumaría minutos teniendo en cuenta que Nicolás Otamendi está suspendido para el debut mundialista y Lisandro Martínez no fue convocado por lesión.

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El lateral izquierdo es otra de las incógnitas, con una rotación entre Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. Más atrás aparece Gabriel Rojas, quien atraviesa un gran presente en Racing Club y vive su primera convocatoria.

En el mediocampo, nombres como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se perfilan como titulares, mientras que en ataque, el capitán Lionel Messi comandaría la ofensiva junto a Julián Álvarez y Thiago Almada.

Aunque la formación aún no está confirmada, el equipo comienza a tomar forma con Messi como eje y la mira puesta en seguir consolidando una base competitiva de cara a los desafíos que se vienen.

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