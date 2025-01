Tras dos años de sesiones y debate, aprobaron finalmente la licitación del mobiliario urbano, con mayoría de votos del oficialismo. Se trata del expediente que se centra en la instalación, el mantenimiento y la explotación comercial del mismo.

La inciativa fue lanzada por el Ejecutivo local y respaldada en su votación por tanto el PRO, como la UCR y la Coalición Cívica, por otro lado, no contó con su apoyo por parte de los bloques de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense.

El expediente propone una conseción de diez años prorrogables con un canon mensual de $500.000, una cifra fuertemente criticada; sin embargo, desde LLA explicaron que ese monto se actualizó debido a la inflación y que incluso la superó.

En ese marco, Cecilia Martínez, edil de la Libertad Avanza dialogó con El Marplatense y afirmó que si bien ideológicamente apoyaban el plieego, los cambios que se aplicaron en la Comisión de Obras fueron lo que los hizo cambiar de opinión: "En su momento, la propuesta en términos generales la acompañamos. Este expediente tenía giro en seis comisiones. En las tres primeras nosotros dimos nuestro voto positivo porque a nuestro criterio era un buen pliego ya que permitía algo muy positivo, una nueva mirada que traía el Ejecutivo, para dejar mucha libertad al privado".

"Nosotros ideológicamente estábamos de acuerdo porque Alejandro Carrancio, quien conduce nuestro espacio de La Libertad Avanza, cuando fue concejal trabajó muchísimo para que la ciudad pueda tener un nuevo código de publicidad y propagandas. Dentro de eso estaba prevista la posibilidad de dotar mobiliario urbano al Municipio a través de ella, la cual es una muy buena herramienta porque lo más caro de sostenerlo es su mantenimiento, no solo la implementación", dijo.

"En muchas ciudades de nuestro país y de mundo, la publicidad es el sostenimiento en este juego publico-privado. En la Comisión de Obras incorporaron modificaciones a pedido del Radicalismo y eso es lo que generó que nosotros votáramos en forma negativa, porque creemos que esas reformas hablan de una Mar del Plata no moderna y vuelven a colocar la pata del Estado por encima del privado", agregó la referente.

Y sumó: "Eso no quita que nosotros ideológicamente estamos de acuerdo y que creemos que es una herramienta valiosa el pensar la publicidad como una herramienta para estas iniciativas; como pasa por ejemplo con el padrinazgo de espacio públicos que hoy se ve en plazas pero que se podría aplicar en un montón de lugares de la ciudad".

Con respecto al canon que recibirá el Municipio, la Concejal de LLA afirmó: "Se había actualizado a cuatro veces más, conforme a la inflación. Este pliego ingresó en el junio del año 2023, pero lo que hemos mencionado en las distintas comisiones es que el monto debe actualizarse y que como la posibilidad del mobiliario urbano implica mantenerlo, en estos casos el canon no se mide solamente en si mismo. Todo eso queda a cargo de las empresas que realicen la publicidad, lo cual siempre existe un cálculo no estimado de dicho o de la reposición ante el daño o deterioro que no se monetiza en esos términos. Pero este no fue un argumento para nuestro voto negativo porque hacemos este análisis".