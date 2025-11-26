La Dirección de Restauración de Monumentos Escultóricos del EMVIAL informó que con la participación de más de 9000 estudiantes, concluyó el ciclo 2025 de charlas y visitas guiadas en plazas históricas de Mar del Plata.

La propuesta, enmarcada en el Programa Educativo Patrimonial Guardianes de Nuestra Historia, estuvo destinada a alumnos de instituciones educativas públicas y privadas de nivel inicial, primario, secundario y terciario. Y se consolidó como una herramienta de difusión de la historia local y del patrimonio escultórico y urbano de la ciudad.

La directora del área, Costanza Addiechi, destacó que las actividades en plazas y en instituciones educativas tienen como propósito “promover el conocimiento de la historia de Mar del Plata y su patrimonio con el fin de concientizar acerca de la importancia a su cuidado”.

Finalmente, Addiechi subrayó que “el Programa Educativo Patrimonial Guardianes de Nuestra Historia renueva su compromiso para el 2026 con nuevas acciones que contribuyan al conocimiento, valoración y protección del patrimonio de todos”.

