Con más de 9000 participantes, culminó el ciclo 2025 de recorridas didácticas en plazas históricas de Mar del Plata
Son coordinadas por la titular de la Dirección de Restauración de Monumentos Escultóricos del EMVIAL, Costanza Addiechi.
La Dirección de Restauración de Monumentos Escultóricos del EMVIAL informó que con la participación de más de 9000 estudiantes, concluyó el ciclo 2025 de charlas y visitas guiadas en plazas históricas de Mar del Plata.
La propuesta, enmarcada en el Programa Educativo Patrimonial Guardianes de Nuestra Historia, estuvo destinada a alumnos de instituciones educativas públicas y privadas de nivel inicial, primario, secundario y terciario. Y se consolidó como una herramienta de difusión de la historia local y del patrimonio escultórico y urbano de la ciudad.
La directora del área, Costanza Addiechi, destacó que las actividades en plazas y en instituciones educativas tienen como propósito “promover el conocimiento de la historia de Mar del Plata y su patrimonio con el fin de concientizar acerca de la importancia a su cuidado”.
Finalmente, Addiechi subrayó que “el Programa Educativo Patrimonial Guardianes de Nuestra Historia renueva su compromiso para el 2026 con nuevas acciones que contribuyan al conocimiento, valoración y protección del patrimonio de todos”.
