La ciudadanía de Perú acudirá a las urnas este domingo 12 de abril para elegir a su próximo presidente, en un contexto de marcada inestabilidad política, con más de 30 fórmulas en competencia y un escenario abierto que podría derivar en una segunda vuelta.

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Los comicios de 2026 se perfilan como uno de los procesos electorales más fragmentados de la región, según estimaciones de medios internacionales, lo que dificulta que algún candidato logre imponerse con claridad en primera instancia.

El escenario actual se configura tras la destitución del ex presidente José Jerí, quien asumió en octubre del año pasado y fue removido en febrero de este año en medio de denuncias por presuntas irregularidades y tráfico de influencias, en un caso conocido como “Chifagate”.

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De manera interina, el Ejecutivo quedó en manos de José María Balcázar, quien se mantendrá en funciones hasta la asunción del nuevo mandatario, prevista para el 28 de julio.

La crisis política en Perú no es reciente: en la última década, el país tuvo siete presidentes y ninguno logró completar su mandato, reflejo de un sistema institucional atravesado por tensiones recurrentes.

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Entre los principales candidatos aparecen Keiko Fujimori, César Acuña, George Forsyth, Rafael López Aliaga y Vladimir Cerrón, en una oferta electoral amplia y dispersa que evidencia la fragmentación del sistema político. Se estima que ningún postulante alcanzará el 50% de los votos en la primera vuelta.

Fuente: con información de Noticias Argentinas