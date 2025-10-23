La Muestra Anual de las Escuelas Municipales de Formación Profesional se desarrolló hoy en el Hall de la Municipalidad, con la participación de más de 5000 estudiantes. Organizado por la Secretaría de Educación municipal, el encuentro permitió a la comunidad conocer en detalle la oferta de cursos y formaciones en oficios para el próximo ciclo lectivo, a través de talleres abiertos y exposiciones de producciones realizadas durante el año.

Desde la Secretaría de Educación informaron que la primera etapa de inscripción, al igual que en años anteriores, se llevará a cabo de manera virtual e iniciará en la segunda quincena de noviembre.

“Realmente estamos muy contentos de haber podido mostrar el producto de lo que realizan las diez escuelas municipales de formación profesional y sus casi 250 cursos”, señaló al respecto Fernando Rizzi, secretario de Educación: “Esto ha permitido fortalecer nuestro sistema y que mucha gente conozca y tenga noción concreta y directa del potencial educativo en materia de formación profesional para adultos”, agregó.

Los cursos de capacitación en oficios están dirigidos a personas mayores de 16 años con estudios primarios finalizados, quienes deseen adquirir conocimientos para potenciar sus competencias laborales o emprender de forma independiente.

La oferta educativa gratuita del municipio abarca diversas áreas, desde informática y tecnología, gastronomía, servicios y turismo, hasta oficios técnicos como carpintería, gasfitería o electricidad, e incluso diseño y moda, entre otras opciones.

Estos programas incluyen cursos cuatrimestrales y anuales, en distintos turnos. Para consultar la oferta de manera detallada, se invita a visitar el sitio web oficial del municipio: https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/escuelas-de-formación-profesional.