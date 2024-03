El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó hoy la lista de convocados para los amistosos en Estados Unidos ante El Salvador y Costa Rica, del 22 y 26 de marzo, con el capitán Lionel Messi a la cabeza y la primera citación del nuevo jugador de Brighton, Valentín Barco.

Argentina afrontará la fecha FIFA ante rivales que aparecieron como alternativa, una vez caída la chance de disputar los partidos ante Costa de Marfil y Nigeria, campeón y subcampeón de la Copa de África, en China.

Messi, la figura excluyente del equipo, inició la temporada con Inter Miami de Estados Unidos en buena forma y dice presente una vez más ante el llamado de Scaloni.

El "Colo" Barco surge como la gran novedad, en su primera convocatoria a la mayor, luego de haber sido parte de los planteles del Sub 20 y Sub 23. La lesión de Marcos Acuña le abrió la puerta al ex Boca y actual Brighton And Hove.

Valentín Carboni es otra de las sorpresas entre los convocados por Scaloni, en un listado que no cuenta con nueve campeones del mundo: Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Ángel Correa y Thiago Almada.

La lista completa

Arqueros: Franco Armani (River), Walter Benítez (PSV de Países Bajos) y Emiliano Martínez (Aston Villa de Inglaterra).

Defensores: Germán Pezzella (Betis de España), Nehuén Pérez (Udinese de Italia), Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal), Cristian Romero (Tottenham de Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon de Francia), Marcos Senesi (Bournemouth de Inglaterra), Nahuel Molina (Atlético Madrid de España) y Valentín Barco (Brighton And Hove de Inglaterra).

Volantes: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen de Alemania), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid de España), Leandro Paredes (Roma de Italia), Alexis MacAllister (Liverpool de Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea de Inglaterra), Giovani Lo Celso (Tottenham de Inglaterra), Nicolás González (Fiorentina de Italia), Facundo Buonanotte (Brighton And Hove de Inglaterra) y Valentín Carboni (Monza de Italia).

Delanteros: Alejandro Garnacho (Manchester United de Inglaterra), Ángel Di María (Benfica de Portugal), Lionel Messi (Inter Miami de EEUU), Julián Álvarez (Manchester City de Inglaterra), Lautaro Martínez (Inter de Italia) y Paulo Dybala (Roma de Italia).