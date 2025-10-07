Este martes, el presidente Javier Milei, el candidato a diputado nacional Diego Santilli, el intendente Guillermo Montenegro y el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada Fernando Muro junto a Mike Smith, CEO de la compañía y responsables de la firma, participaron de la inauguración de la planta de Lamb Weston en el Parque Industrial General Savio.

Luego de un proceso sostenido de inversión, obras y articulación del sector público-privado, quedó inaugurada la nueva planta de una de las principales multinacionales de papas fritas y productos vegetales congelados del mundo que con su llegada marcó un nuevo hito en el desarrollo productivo de la ciudad.

En palabras del intendente Guillermo Montenegro “este proyecto -que era inimaginable- comenzó hace seis años, con una inversión que supera los 350 millones de dólares, consolidándose como la mayor inversión industrial en la provincia de Buenos Aires en las últimas décadas”.

En detalle, no solo es la planta más grande del predio con 40.000 metros cuadrados y capacidad para procesar 300 toneladas diarias de papas congeladas, sino que también se destaca por su impacto local con la generación de más de 3.000 puestos de empleo directos e indirectos que van desde la producción, tecnología y logística, el trabajo en planta y la exportación del producto.

Cabe mencionar que gran parte de la producción está destinada a la exportación que comenzó en agosto con destino a Brasil, carga que fue despachada a bordo del portacontenedores Artemis de la naviera francesa CMA CGM. Esto contribuye al fortalecimiento del perfil internacional de Mar del Plata, que se posiciona como un polo exportador estratégico.

En ese sentido, Montenegro destacó “en agosto de este año realizamos la primera exportación de papas procesadas desde el Puerto de Mar del Plata hacia Brasil, un paso que proyecta hasta 10.000 TEUs anuales y consolida a nuestra ciudad como un nodo clave en el comercio internacional.”

Por otro lado, Montenegro resaltó "la materia prima de esta planta, las papas, vienen de productores de nuestra región y de zonas cercanas, generando un valor agregado que se queda en Mar del Plata y sus alrededores. De esta manera, no solo creamos empleo, sino que fortalecemos la economía regional y consolidamos a nuestra ciudad como un polo productivo estratégico.” y agregó “esto lo convierte en un proyecto de gran escala que impacta directamente en el desarrollo industrial y productivo de nuestra región”.

Lamb Weston: seis años de trabajo sostenido en la ciudad

La inauguración de la planta de Lamb Weston marca la culminación de un amplio proceso de acondicionamiento y mejoras en el Parque Industrial General Savio, desarrollado en conjunto con distintas áreas municipales y empresas del sector.

Entre las obras más relevantes se destaca el trabajo de drenaje hídrico realizado junto a Obras Sanitarias, que incluyó la entubación de una salida de agua de gran tamaño. Esta intervención, que demandó varios meses de ejecución, resolvió problemas de drenaje e inundaciones del predio, permitiendo la incorporación de nuevas empresas al Parque.

Además, se llevaron a cabo importantes mejoras en el sistema cloacal, con la instalación de una bomba de elevación que facilita el traslado de los líquidos cloacales hacia el caño recolector ubicado en el ingreso, optimizando así la infraestructura sanitaria del área.

En paralelo, Lamb Weston realizó la instalación de un caño de gas directo desde el troncal hasta su planta, con una capacidad de 25 kilogramos de presión, lo que representa una mejora significativa en el suministro energético del Parque Industrial.