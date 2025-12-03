Con la presencia del presidente Javier Milei, juraron los nuevos diputados nacionales en la Cámara Baja, en una sesión atravesada por fuertes cruces entre La Libertad Avanza y la oposición. El acto se realizó tras las elecciones del 26 de octubre y contó con la participación de 127 legisladores.

El mandatario estuvo acompañado por su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli. En este marco, La Libertad Avanza se consolidó como primera minoría parlamentaria con 95 bancas.

La jornada se desarrolló en un clima de tensión, con acusaciones cruzadas entre oficialismo, bloques aliados y oposición. Momentos antes de jurar, Néstor Pitrola fue increpado a los gritos por Lilia Lemoine, a lo que respondió: “¡Callate, respetá! Fascista”.

Al tomar la palabra, Pitrola juró por “la derrota de la reforma laboral y todo el paquete anti obrero represivo de Milei y del FMI. Por el gobierno de los trabajadores. Fuera Trump de Argentina y América Latina. Por el fin del genocidio sionista y una Palestina libre, en un mundo socialista. Sí, juro”.

La tensión continuó con Nicolás del Caño, quien juró junto a su compañera Romina Del Plá y desató un nuevo escándalo en el recinto. En su intervención, gritó “¡Fuera Trump de Venezuela y América Latina”, calificó al Gobierno de “represor” y reclamó por la libertad de Palestina. Lilia Lemoine volvió a cruzarlo, respondiendo con un “¡Tomá!”, lo que generó un clima aún más caldeado.

Tras la confirmación de que Martín Menem continúe al frente de la Cámara de Diputados, los legisladores resolvieron pasar a un cuarto intermedio para intentar alcanzar consensos.

