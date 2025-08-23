Los Pumas escribieron una de las páginas más trascendentes de su historia al derrotar 29-23 a los All Blacks en Vélez, por la segunda fecha del Rugby Championship. Fue la primera vez que Argentina consiguió superar al poderoso equipo neozelandés en condición de local, luego de las tres victorias previas alcanzadas en Sídney 2020, Christchurch 2022 y Wellington 2024.

El partido tuvo una intensidad altísima de principio a fin. Un penal de Tomás Albornoz abrió el marcador a los dos minutos, aunque el apertura tucumano debió salir por lesión y dejó su lugar a Santiago Carreras, quien se transformó en figura. El cordobés aportó precisión con el pie para mantener a Los Pumas en partido y fue clave en el complemento, donde acertó penales decisivos que ampliaron la ventaja. Además, un try de Gonzalo García le dio a la Argentina un envión anímico que sostuvo hasta el final.

Nueva Zelanda respondió con su potencia habitual y apoyó tries a través de Billy Proctor y Samisoni Taukei’aho, pero la expulsión de Sevu Reece en el tramo final condicionó a los visitantes. Con temple, el equipo de Felipe Contepomi cerró un triunfo que desató la euforia en las tribunas del Amalfitani y que ya quedó grabado en la memoria del deporte argentino.

La histórica jornada también tuvo representación marplatense: Joel Sclavi, formado en Pueyrredón Rugby Club y con presente en el Stade Rochelais de Francia, integró el banco de suplentes y fue parte del plantel que consiguió un triunfo que marcará un antes y un después. El pilar, que desde 2022 es convocado regularmente al seleccionado, ya había participado de victorias resonantes en Nueva Zelanda y ahora estuvo presente en el primer festejo como locales frente a los All Blacks.

El valor del resultado se potencia al tratarse de la última vez que Los Pumas recibieron a Nueva Zelanda en el Rugby Championship bajo su actual formato, ya que a partir de 2026 el torneo modificará su estructura. Así, la despedida fue perfecta: con un triunfo histórico que no solo enaltece al rugby argentino, sino que también reafirma el crecimiento de un equipo que aprendió a competir de igual a igual frente a las potencias.

FORMACIONES

Argentina : Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Pedro Delgado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Joel Sclavi, 19- Guido Petti, 20- Marcos Kremer, 21- Simón Benítez Cruz, 22- Santiago Carreras, 23- Justo Piccardo.

Nueva Zelanda : Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett (C), Fabian Holland, Tupou Vaa’i, Ardie Savea, Simon Parker, Cortez Ratima, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Billy Proctor, Sevu Reece, Will Jordan.

Suplentes: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Tamaiti Williams, 18- Pasilio Tosi, 19- Josh Lord, 20- Wallace Sititi, 21- Finlay Christie, 22- Quinn Tupaea, 23- Damian McKenzie.

Estadio: José Amalfitani (Buenos Aires)

Tries: Juan Martín González, Gonzalo García

Conversiones: Santiago Carreras (2)

Penales: Tomás Albornoz, Juan Cruz Mallia, Santiago Carreras (3)