La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) presentó M2, un nuevo sistema digital que incorpora inteligencia artificial, imágenes satelitales y drones para mejorar el control catastral y agilizar la detección y regularización de construcciones no declaradas en todo el territorio bonaerense.

El lanzamiento del sistema se realizó en la localidad de Santa Elena, partido de Mar Chiquita, en el marco de un operativo de fiscalización, y forma parte de una estrategia integral de modernización del Estado orientada a fortalecer la equidad fiscal y la eficiencia tributaria.

Según explicaron desde el organismo, M2 permite identificar automáticamente los mayores desvíos entre lo declarado por los contribuyentes y la realidad constructiva, a partir del análisis inteligente de grandes volúmenes de información geoespacial. El sistema se nutre de imágenes satelitales de alta resolución, vuelos con drones realizados por ARBA y modelos avanzados de análisis basados en inteligencia artificial.

“La nueva herramienta nos permite procesar datos de todo el territorio bonaerense, reconocer patrones constructivos y priorizar los casos con mayores inconsistencias entre lo declarado y lo detectado”, señaló el titular de ARBA, Cristian Girard. Además, destacó que el nuevo esquema integra en un único entorno digital la detección, el análisis, la notificación y la respuesta del contribuyente.

Una de las principales novedades del sistema es que todo el proceso será 100% online. Desde la detección de la construcción no declarada hasta la notificación y la regularización, ya no será necesario realizar trámites presenciales. De este modo, las y los contribuyentes podrán visualizar las construcciones detectadas, presentar descargos, validar la información y regularizar su situación de manera completamente digital.

El sistema también habilita la presentación de la Declaración Jurada Web de Avalúo y la regularización voluntaria de las diferencias identificadas, lo que permitirá acortar significativamente los plazos administrativos y reducir los costos de gestión tanto para el Estado como para los contribuyentes.

Desde ARBA señalaron que la incorporación de inteligencia artificial no solo amplía la capacidad de detección de construcciones no declaradas, sino que apunta principalmente a mejorar la regularización efectiva de esas situaciones. El objetivo central es promover el cumplimiento voluntario, combatir la evasión y garantizar que quienes tienen mayor capacidad contributiva tributen de acuerdo con la realidad de sus inmuebles.

Durante la presentación, Girard recordó que, durante su gestión, el organismo logró regularizar más de 20 millones de metros cuadrados construidos que no estaban declarados, uno de los hitos más relevantes en materia de control del Impuesto Inmobiliario. La implementación de M2 permitirá profundizar ese camino, ampliar la cobertura territorial y acelerar la actualización del catastro provincial.

Con este nuevo modelo de fiscalización inteligente, ARBA apuesta a consolidar un esquema de control más moderno, eficiente y transparente, apoyado en la innovación tecnológica y el uso estratégico de datos para fortalecer la equidad fiscal en la provincia de Buenos Aires.

Fuente: DIB.