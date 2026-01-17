Con la presencia de miles de atletas, se realizaron esta mañana los 10K Open Sports Verano by PUMA, una de las competencias más convocantes del calendario nacional. La convocatoria repitió el éxito de anteriores ediciones, donde habían participado más de 4000 personas.

Ads

Cada uno de los atletas contó con chip de fiscalización electrónica, hidratación durante el recorrido y en la llegada, seguridad y asistencia médica, además de medias Sox y la clásica medalla finisher para todos los que cruzaron la meta. Todo pautado por la organización.

El circuito, diseñado íntegramente sobre la costa por Mutti Eventos, combinó el paisaje del mar con un trazado exigente, pensado tanto para atletas experimentados como para quienes buscaban superarse. Además, la distancia de 10 kilómetros contó con certificación de la Federación Internacional de Atletismo.

Ads

Puede interesarte

El evento contó con el acompañamiento de importantes marcas, entre ellas PUMA como sponsor oficial, además de Run & Bike, Prevención Salud, Santander, Sox, Gatorade, Ko Agua, Michelob, Granix, Sei Tu y Vitamin Way.

Ads