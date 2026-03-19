Esta noche se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que definirá el cuadro inicial de ambas competencias, a partir de las 20:00 en el Centro de Convenciones de la CONMEBOL (Luque, Paraguay), con la participación de equipos argentinos como Boca, River, Rosario Central, Lanús y Estudiantes de La Plata.

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La ceremonia contará con la presencia de figuras destacadas del continente y permitirá conocer la conformación de los grupos y el recorrido inicial de los 32 equipos que disputarán cada torneo.

De acuerdo al calendario oficial, la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se jugará entre abril y fines de mayo, con seis fechas. Luego, el certamen se reanudará en agosto con los octavos de final, seguirá con los cuartos en septiembre y las semifinales en octubre, y culminará con la final el 28 de noviembre en Montevideo.

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En paralelo, la Copa Sudamericana tendrá un cronograma similar. Tras una primera fase disputada a comienzos de marzo, la etapa de grupos comenzará la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo, también con seis jornadas.

A diferencia de la Libertadores, este torneo incluirá una instancia adicional de playoffs: los 16avos de final, que se disputarán entre el 22 de julio y el 29 de julio. Luego se desarrollarán los octavos, cuartos y semifinales, hasta la final prevista para el 21 de noviembre.

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De esta manera, el sorteo de esta noche no solo definirá los grupos, sino que marcará el inicio formal de una temporada continental intensa, en la que los clubes argentinos buscarán ser protagonistas en ambos torneos.

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Escuchá los informes de Nicolás Filomeno para Radio Mitre Mar del Plata.