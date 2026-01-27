El riesgo país volvió a caer y se ubicó en torno a los 513 puntos básicos, su nivel más bajo desde mediados de 2018. La mejora en la cotización de los bonos argentinos refleja una mayor demanda por parte de los inversores y abre la puerta a que la Argentina pueda financiarse nuevamente en el exterior a tasas de un dígito, algo impensado hasta hace pocos meses.

La reducción del indicador implica un menor costo de endeudamiento para el país, aunque en el mercado advierten que todavía queda margen para seguir bajando. El próximo objetivo que mira el equipo económico es la zona de 450 puntos, un nivel similar al de Ecuador, que acaba de regresar al mercado internacional con una emisión en dólares tras más de siete años de ausencia.

En paralelo, también se registra una ola de colocaciones externas de empresas y provincias argentinas. La semana pasada, YPF reabrió un bono con vencimiento en 2034 a una tasa del 8,10% anual, mientras que Córdoba se prepara para salir al mercado luego de emisiones exitosas de la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe.

Uno de los factores clave detrás de esta mejora es la acumulación de reservas. El Banco Central compró más de USD 1.000 millones en enero y llevó las reservas brutas a USD 45.740 millones, el nivel más alto desde el inicio del actual gobierno. Este fortalecimiento del balance es una de las principales señales que siguen los inversores.

A este escenario se suma la estabilidad cambiaria y la menor demanda de dólares por parte del público y las empresas, lo que le dio mayor margen al Central para intervenir en el mercado. Incluso, las emisiones de deuda de otros actores generan una mayor oferta de divisas, facilitando nuevas compras oficiales.

Con este combo de riesgo país en baja, reservas en alza y calma cambiaria, el Gobierno evalúa los tiempos para volver a emitir deuda soberana en los mercados internacionales. De concretarse, sería un hito tras casi ocho años sin acceso pleno al financiamiento externo.

Fuente: Infobae