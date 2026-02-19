La iniciativa, que ya obtuvo media sanción del Senado, vuelve a debatirse en la Cámara baja tras ajustes parciales que buscan consolidar apoyos clave. Para abrir la sesión se necesitan al menos 129 legisladores presentes, una cifra que el oficialismo calcula alcanzar con el respaldo de sus aliados, aunque con margen ajustado.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, junto con dirigentes como Diego Santilli y el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, lideran el operativo político para asegurar la presencia de suficientes diputados que permitan abrir la sesión y avanzar en el debate del proyecto.

El texto que llega al recinto sufrió modificaciones para tender puentes con bloques aliados: se eliminó el controversial artículo 44 que proponía cambios en el régimen de licencias médicas con el objetivo de despejar obstáculos y evitar divisiones internas.

Pese a ello, todavía existen objeciones sobre otros capítulos de la reforma, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que plantea financiar indemnizaciones con aportes patronales que actualmente se destinan a la seguridad social, y la propuesta de derogar ciertos estatutos profesionales, aspectos que ya adelantaron su rechazo alrededor de 35 diputados de distintos bloques.

La sesión se desarrollará en medio de un paro general, que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT) por 24 horas, en rechazo al proyecto de reforma laboral.

Los sindicatos argumentan que la reforma profundiza la precarización laboral y reduce derechos laborales esenciales, aunque el oficialismo sostiene que la modernización es clave para dinamizar el empleo formal y mejorar la competitividad en un contexto económico desafiante.

El trámite legislativo podría extenderse, incluso, hasta la próxima semana. Tras la eventual media sanción en Diputados, el proyecto deberá regresar al Senado debido a los cambios realizados en el texto original.