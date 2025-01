Con el marplatense Martín Mantovani, la Selección Argentina venció 4-2 a España en su debut por la Kings World Cup Nations 2025 y avanzó a la ronda de ganadores, donde se enfrentará mañana a las 12 con Japón, que sorprendió al derrotar a la local Italia.

Este torneo se disputa bajo una modalidad innovadora, con partidos entre selecciones de todo el mundo, donde se juegan en formato 1 vs. 1 y cada jugada tiene una tensión inusitada. Argentina, dirigida por Martín Posse y con “Kun” Agüero como uno de los presidentes del proyecto, mostró su mejor versión en su primer encuentro, haciendo delirar a los hinchas con una gran performance colectiva.

El partido arrancó con todo para los argentinos. Apenas a los 9´, el arquero Luis Sánchez protagonizó un golazo espectacular. Desde su área, aprovechó un despeje preciso y con un remate increíble, metió la pelota en el arco rival. Fue un golazo que dejó a todos boquiabiertos y que, sin dudas, marcó el tono para el resto del partido. Con este tanto, Argentina ya se adelantaba 1-0 y demostraba que venía con todo.

Apenas diez minutos después, a los 19´, llegó otro momento clave. En la modalidad 1 vs. 1, Pablo Gómez amplió la ventaja para la “Albiceleste”. Con un movimiento inteligente, aprovechó el espacio y no perdonó al arquero español. Sin embargo, en el minuto 21, los europeos encontraron una pequeña esperanza. Diego de la Mata descontó para el conjunto ibérico y, aunque la ventaja seguía siendo clara, el 2-1 le dio algo de aire al equipo de la “Roja”, que buscaba aferrarse a cualquier posibilidad de empate.

Ya en complemento, el partido se mantenía apasionante, pero Argentina no dejó que España respirara. A los 26´, Facundo Romero Gamarra, quien venía siendo una de las figuras del partido, convirtió un golazo. En una gran jugada por la banda derecha, el delantero argentino llegó al área rival y, con un remate preciso, estiró la ventaja 3-1, dejando en claro que los de Posse no iban a dar lugar a sorpresas.

Sin embargo, Argentina pudo haber sido aún más contundente. A solo un minuto de ese gol, Markito Navaja, uno de los influencers más conocidos en el mundo de la Kings League, falló un “penal presidente” que hubiese puesto el 4-1 en el marcador.

Con la desventaja en el marcador, España intentó reaccionar, pero le costaba encontrar espacios. Los españoles, creadores de esta disciplina y siempre favoritos en este tipo de torneos, se volcaron al ataque, buscando recortar la diferencia. El momento de mayor tensión llegó cuando Pablo Gómez, una de las figuras del equipo argentino, anotó un shootout impecable, ampliando la ventaja 4-1.

Sobre el final del encuentro, cuando ya parecía que todo estaba sentenciado, el influencer TheGrefg anotó un penal presidente para los europeos (minuto 38) y le puso suspenso al marcador. Ese gol significaba que España aún podía soñar con un empate en los últimos segundos, pero Argentina supo aguantar la embestida y se llevó el partido por 4-2, con un gran nivel de juego colectivo y muchas individualidades brillando.

¿Qué sigue para Argentina y qué plantel tiene?

La nómina del combinado nacional está compuesta por jugadores de gran jerarquía, muchos de ellos con una vasta experiencia en el fútbol profesional. Entre ellos se destacan nombres como el marplatense Martín Mantovani, Augusto Fernández, Rubens Sambueza, Marcelo Barovero, Pablo Gómez, Facundo Romero Gamarra, uno de los hermanos del “Kaku”, ex Huracán y Selección de Paraguay.

Mantovani, un histórico del Leganés

Mantovani, de inferiores en Banfield de nuestra ciudad y con pasos por la Primera de Kimberley y Cadetes, hizo historia en el Leganés, donde llegó a ser capitán en el ascenso a la máxima categoría española. En junio de 2018 finalizó su contrato con el elenco español y dejó el club tras seis temporadas en las que se convirtió, con 166 partidos oficiales, en el jugador extranjero con más partidos de la historia y el décimo en total. Consiguió dos ascensos y logró marcar en tres categorías distintas.

En la Kings League, junto a su equipo El Barrio, se coronó campeón durante la primera temporada y además, fue una de las figuras en la final que se disputó en el Camp Nou frente a más de 92 mil espectadores. Incluso tuvo el privilegio de marcar el tercer tanto que sepultó las ilusiones de Aniquiladores FC. Además, en la segunda temporada fue subcampeón con el equipo que también cuenta con el argentino Nicolás Pareja.

“Me pasó un poco de todo. Estuve a punto de dejar el fútbol a los 22 años. Jugué cuatro años en Tercera, luego en Segunda B. Como no podía conseguir el pasaporte italiano, me pasó de todo. Llegué a dormir a la intemperie, fui estafado por un falso agente de futbolistas y hasta perdí siete kilos por el estrés. En ese tiempo hasta jugué en el Tirgu Mures de Rumania y fui amenazado por sus dirigentes. Recién en 2010 empecé a jugar en la Cultural Leonesa en Segunda B, en el Atlético Baleares y en el Real Oviedo, que en 2013 me cedió al Leganés de la provincia de Madrid, que estaba en Segunda B”, le comentó en una entrevista a Infobae.

El plantel de Argentina en la Kings World Cup Nations 2025

Sergio "Kun" Agüero

Martín Mantovani

Augusto Fernández

Pablo Gómez

Rubens Sambueza

Marcelo Barovero

Luis Sánchez

Rafael Joao

Facu "Navajas" Sánchez

Ezequiel Cohen

Franco Romero

Facundo Romero

Joaquín Giménez