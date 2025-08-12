Con la lista 1.003, el empresario de medios y artífice de la recuperación del Teatro Tronador de Mar del Plata, Marcelo González, se posiciona como el referente de una propuesta que busca diferenciarse del tradicional juego político, enfocándose en la participación activa de los marplatenses y en la “acción con calidad y compromiso”.

Ads

“Queremos que los vecinos dejen de ser espectadores y se conviertan en protagonistas”, expresó González, marcando el norte de su campaña. Este enfoque subraya un modelo de gestión que, según sus palabras, se basará en el “trabajo codo a codo, sin promesas vacías, con diálogo y participación activa”.

La presentación, que incluyó la difusión de la nómina de candidatos, pone de manifiesto la intención de esta fuerza de romper con la pasividad, impulsando a los vecinos a ser actores clave en la toma de decisiones.

Un equipo que busca la transformación desde la acción

Acompañando a González en los primeros puestos figuran nombres como Valentina Nofal, Luciano Silvestri, Sonia Viviana Rawicki y Marcos Manuel Badoza. La conformación de la lista, que abarca una variedad de perfiles, busca reflejar un compromiso amplio con la ciudadanía y un enfoque en problemáticas específicas que afectan a la vida cotidiana de los marplatenses.

Ads

El equipo se presenta como un grupo de profesionales y ciudadanos comprometidos con "nuestro lugar, nuestra historia y nuestro futuro", destacando la importancia de generar soluciones concretas para los desafíos de la ciudad.

Puede interesarte

La promesa de una “gestión con calidad y compromiso” es el pilar central de su discurso, apuntando a una administración eficiente y dedicada, alejada de las ineficacias que, según sostienen, han marcado gestiones anteriores. La consigna “Es la oportunidad de hacer las cosas bien” resuena como un llamado a la mejora y a un nuevo ciclo político.

Ads

La lista 1.003 apela a la idea de que Mar del Plata está en un momento de “despertar”, un llamado que busca simbolizar la necesidad de un cambio profundo y la movilización ciudadana en torno a un proyecto común.

El lema "Es ahora, es juntos" no solo es un eslogan, sino un manifiesto de la filosofía que la agrupación quiere imprimirle a su gestión: una de transformación, acción, calidad y un compromiso inquebrantable con el futuro de la ciudad.