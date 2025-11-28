Por décimo año consecutivo, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) realiza desde ayer y hasta mañana el Black Friday MDP, una acción que busca potenciar las ventas y fortalecer la economía de la ciudad ofreciendo descuentos de entre el 20 y el 50%.

Según indicaron desde la entidad, la metodología es similar a la de años anteriores: los comercios participantes ofrecen descuentos, que pueden consultarse en la página oficial www.blackfridaymdp.com.ar.

Desde UCIP destacaron que se trata de un evento “de alto impacto”, que “mediante el trabajo asociativo de los comerciantes permite a los consumidores acceder a precios más convenientes, aumentando su capacidad de compra, y a los comerciantes generar ventas y mejorar su liquidez”.

El presidente de la UCIP, Blas Taladrid, destacó que este tipo de eventos apunta a que el ahorro de los marplatenses “quede en los comercios de la ciudad”. Por este motivo es que “las ventas son principalmente presenciales, buscando mejorar el poder adquisitivo de los vecinos para que adelanten sus compras navideñas en los comercios locales”.

