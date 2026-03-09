Con consignas contra EE.UU. e Israel, iraníes marcharon en apoyo a su nuevo líder
Una multitud se movilizó en Teherán para expresar su apoyo al jefe máximo del país y repudiar los ataques de los enemigos, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.
Miles de personas se manifestaron en las calles de Teherán para respaldar al nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, y expresar su rechazo a Estados Unidos e Israel. Durante la movilización, los participantes llevaron banderas iraníes y retratos del religioso, además de corear consignas contra ambos países.
La marcha se produjo pocos días después de que la Asamblea de Expertos lo designara como sucesor de su padre, Ali Khamenei, quien murió a fines de febrero durante ataques atribuidos a fuerzas estadounidenses e israelíes en el marco del conflicto regional.
En la concentración participaron funcionarios y ciudadanos que se reunieron en plazas céntricas de la capital, donde reafirmaron su lealtad al nuevo liderazgo y denunciaron lo que calificaron como “crímenes” de Washington y Tel Aviv contra la República Islámica.
La elección de Mojtaba Khamenei como guía supremo lo convirtió en el tercer líder de la República Islámica desde 1979, en una designación que ocurre en un contexto de guerra y creciente tensión internacional.
El nombramiento y las movilizaciones reflejan el clima de fuerte confrontación política y militar que atraviesa la región, mientras continúan los enfrentamientos y las amenazas entre Irán, Estados Unidos e Israel.
