A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Departamento Ejecutivo local que, con "carácter de urgencia", proceda a realizar la limpieza integral de microbasurales ubicados en el barrio Belisario Roldán, con el objetivo de "garantizar la adecuada recolección, saneamiento, desratización, desinfección y recomposición del área afectada".

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada opositora se denunció “la grave situación de acumulación de residuos en la esquina de las calles Alvarado y Martiniano Chilavert del barrio Belisario Roldán, donde se conformó un microbasural a cielo abierto -con la presencia de gran cantidad de roedores- que ocupa la vereda, la esquina y parte de un terreno privado”.

A continuación, se puntualizó que “el mencionado microbasural presenta una gran acumulación de residuos de todo tipo, que incluyen basura orgánica, restos de poda, electrodomésticos en desuso, escombros y desechos varios, generando un foco de contaminación ambiental, visual y riesgo sanitario para los vecinos del barrio”.

En ese sentido, alertaron que “el crecimiento del basural favoreció la proliferación de roedores de gran tamaño, que pueden ser observados con claridad simplemente al detenerse unos segundos frente a la basura, constituyendo una amenaza directa para la salud pública, especialmente para las familias que habitan en las viviendas lindantes”.

Para finalizar, los ediles K indicaron que “los vecinos del barrio han realizado reiterados llamados al 147 de Atención al Vecino sin recibir, hasta la fecha, respuesta ni intervención municipal, evidenciando la falta de gestión y atención de la problemática”.

