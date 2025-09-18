El Senado rechazó, con 59 votos a favor, 9 en contra, 3 abstenciones y una ausencia, el veto del presidente Javier Milei a la ley que regula la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La sesión fue impulsada por los gobernadores provinciales, quienes promovieron la iniciativa para garantizar la coparticipación de estos fondos.

Ads

La ley, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, busca establecer un mecanismo de distribución de los ATN, fondos clave para las provincias. Ayer, Diputados ya se había pronunciado en contra del veto presidencial a los fondos destinados al Hospital Garrahan y al financiamiento universitario.

El debate en el Senado estuvo marcado por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Desde La Libertad Avanza, el jefe de bloque en el Senado, Ezequiel Atauche, defendió la postura del Gobierno: “Se entregaron casi todos los ATN a las provincias este año, esto es oportunismo”. Atauche cuestionó la iniciativa, señalando que “desde 1988 existe esta ley y viene funcionando con presidencias de distintos partidos. La pregunta es: ¿por qué ahora?”. Además, destacó que “ya tenemos entregado un 10% del promedio de lo que se gastó del 2003 en adelante” y acusó a la oposición de aprovechar la situación para atacar al Gobierno.

Ads

Puede interesarte

Por su parte, el senador peronista José Mayans criticó duramente a Milei: “El Presidente sigue tan soberbio como siempre”. Mayans también se refirió a la posible interpelación a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, afirmando que “tiene que venir a dar explicaciones por la gravedad del caso”. Asimismo, cargó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declarando que “es indigna para ocupar el puesto y hay que destituirla”. En un tono desafiante, el legislador agregó: “Si pudiésemos armar una plaza con todas las provincias, se junta más gente que la que había en la marcha por universidades y el Garrahan”.

El rechazo al veto presidencial se produce en un contexto de crecientes tensiones entre el Gobierno y la oposición, que negó las acusaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre un supuesto intento de “voltear al presidente”.

Ads

Fuente: con información de TN