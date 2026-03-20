Con una amplia convocatoria, el Colegio de Técnicos Distrito 5 puso en marcha la campaña 2026 de donación voluntaria de sangre en su sede de Colegio de Técnicos (Dorrego 1371), en articulación con el Centro Regional de Hemoterapia, con el objetivo de fortalecer las reservas del sistema de salud en Mar del Plata.

Ads

La iniciativa -coordinada por el Área de Sustentabilidad de la institución junto al equipo del Centro Regional- incluyó la participación de personal especializado y la disposición de los insumos necesarios para llevar adelante la jornada, abierta tanto a matriculados como a la comunidad en general.

Desde la organización informaron que la campaña tendrá continuidad el 8 de julio y finalizará el 9 de noviembre, en una edición especial por el Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual.

Ads

Las actividades se desarrollan en la sede central del Colegio y quienes deseen participar pueden inscribirse a través del sitio web oficial de la institución. Además, se recordó que la donación de sangre constituye un acto solidario clave para garantizar la disponibilidad de recursos en el sistema sanitario.

Puede interesarte

Al cierre de la jornada, Yamila Riva, primera vocal del Colegio de Técnicos Distrito 5 y coordinadora de la campaña, destacó: “Estamos muy contentos con esta tercera colecta de sangre que realizamos en conjunto con el Centro de Hemoterapia del Regional, la primera de 2026. Participaron 30 personas, más de las que se habían inscripto, y además de donar sangre se sumaron a la colecta de alimentos no perecederos para donar a la ONG Palestra”.

Ads

“Estamos sumamente agradecidos con los matriculados y la comunidad y orgullosos de poder brindar el espacio para colaborar con la donación de sangre”, agregó. Asimismo, anticipó: “Una va a ser el 8 de julio y la otra el 9 de noviembre con el bonus de que es el Día del Donante, así que vamos a hacer una jornada especial, con algunas sorpresas para celebrar”.

Por su parte, Evelyn Vergara, médica del Centro Regional de Hemoterapia, subrayó que es “sumamente importante la donación de sangre porque no podemos encontrarla de ninguna otra manera. Por eso hacemos estas campañas que llamamos colectas externas, para poder acercar la donación a la comunidad”.

En ese sentido, explicó que “muchas veces las personas no pueden ir al Centro Regional porque es muy lejos, poco accesible, los tiempos no les dan. Así que con estas campañas asistimos a instituciones, como el Colegio de Técnicos, a universidades, iglesias y otros organismos que, en conjunto, nos acompañan a mantener nuestro stock de sangre y así poder hacer frente a cualquier urgencia que se presente y abastecer a centros de salud de las zonas sanitarias octava y novena”.

Ads

Puede interesarte

En cuanto a los requisitos, pueden donar personas de entre 16 y 65 años, con un peso superior a 50 kilos y buen estado de salud, habiendo desayunado previamente —evitando grasas—, con al menos 60 días desde la última donación y seis meses en caso de tatuajes.

Los voluntarios reciben un certificado médico válido para justificar la inasistencia laboral con goce de haberes, conforme a la legislación argentina, además de un refrigerio brindado por la institución. En paralelo, el Colegio mantiene su colaboración con la ONG Palestra mediante la recepción de alimentos no perecederos y libros infantiles durante todo el año.