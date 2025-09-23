Mediante un video, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) informó que los negocios permanecerán cerrados durante el próximo lunes 29 de septiembre y realizaron un pedido a la comunidad: “Comprá todo el domingo 28”.

Ads

Este medida se debe a que el próximo lunes se celebrará el Día del Empleado de Comercio, el cual fue acordado después de reuniones de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) con las diferentes cámaras comerciales.

El acuerdo fue sellado entre los representantes de la FAECyS con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) a fines de agosto.

Ads

Puede interesarte

Si bien esta celebración se debería realizar el viernes 26 de septiembre según la Ley 26.541, el sindicato y las cámaras empresariales decidieron moverlo al lunes 29 de septiembre, y de este modo, un gran grupo de trabajadores del país contará con un fin de semana largo de tres días consecutivos de descanso.

Esto busca otorgar un fin de semana largo a los trabajadores del sector, a la vez que reduce el impacto económico para los comerciantes, ya que los viernes suelen ser días de alta actividad comercial.

Ads