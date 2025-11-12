Mar del Plata ofrecerá durante la próxima temporada estival tarifas altamente atractivas para el turismo nacional e internacional, según un relevamiento realizado por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), que comparó precios con destinos de similares características como Punta del Este (Uruguay) y Camboriú (Brasil).

El estudio tomó como referencia hoteles de tres estrellas, con desayuno incluido y servicios equivalentes, para el 15 de enero. En Punta del Este, las tarifas oscilan entre los USD150 y USD235 por noche. Por ejemplo, “20 Hotel” cotiza a USD235 ($333.675), “Joan Miró Hotel” a USD170 ($241.627), “Hotel Florinda” a USD180 ($255.050) y “Hotel Castilla” a USD206 ($292.253), con posibilidad de cargos adicionales al finalizar la reserva.

En Camboriú, los precios también superan los de Mar del Plata. “Hotel Das Américas” cotiza a USD169 más USD4 de impuestos ($246.347), “Hotel Bella Camboriú” a USD155 ($225.916) y “Santa Inn” a USD188 ($266.413), aprovechando promociones móviles.

En contraste, Mar del Plata presenta tarifas significativamente más accesibles. El Hotel Traful ofrece una habitación doble por USD108 más USD23 de impuestos y cargos ($185.631), el Gran Hotel Panamericano por USD88 más USD19 ($151.598), y el Hotel Neptuno por USD70 más USD15 ($121.124).

Además de los precios competitivos, se destaca la posibilidad de abonar en cuotas y acceder a descuentos especiales a través de convenios con Banco Nación y Banco Provincia, fruto del trabajo conjunto entre el sector privado y organismos estatales.

Desde la AEHG esperan que este “esfuerzo” por parte del sector turístico “se vea reflejado en un gran verano donde la ciudad completa pueda disfrutar y recibir a los cuentos de miles de turistas que aman Mar del Plata”.