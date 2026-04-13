Las detenciones se concretaron el domingo por la noche en un departamento donde ambos se encontraban alojados de manera temporal. La medida fue dispuesta ante el riesgo de fuga, ya que los sospechosos podrían haberse trasladado a otras provincias. Quedaron a disposición del fiscal interviniente y serán indagados en los próximos días.

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Ángel murió el 5 de abril tras ingresar en estado crítico a un centro de salud. Si bien la versión inicial indicó que el niño se descompensó mientras dormía, los primeros datos médicos y periciales encendieron las alarmas. El menor presentaba lesiones compatibles con golpes, particularmente en la cabeza, lo que motivó la apertura de una investigación por posible violencia.

La principal hipótesis judicial apunta a un contexto de maltrato dentro del entorno familiar. Según los investigadores, la pareja de la madre (quien se desempeñaría como profesor de taekwondo) habría ejercido agresiones físicas contra el menor, mientras que la mujer habría estado al tanto de la situación e incluso podría haber participado en algunos episodios.

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El caso también reavivó cuestionamientos sobre el proceso de tenencia. Ángel había sido entregado a su madre en noviembre de 2025, tras haber vivido previamente con su padre. La defensa de la familia paterna sostiene que existieron irregularidades en esa decisión y denunció antecedentes de violencia en el entorno materno.

En paralelo, informes del ámbito educativo señalaron cambios en la conducta del niño luego de la revinculación con su madre, incluyendo signos de angustia y malestar. Estos elementos son considerados relevantes para determinar si existían indicadores previos de una situación de riesgo.

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La causa se encuadra como homicidio agravado por el vínculo, una figura del Código Penal argentino que prevé penas de prisión perpetua cuando la víctima es un familiar directo o existe una relación cercana con el acusado.

Mientras continúan las pericias y se aguardan los resultados finales de la autopsia, la Justicia busca establecer con precisión las circunstancias de la muerte y el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos.