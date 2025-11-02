La Bolsa de Buenos Aires vivió en octubre una recuperación histórica. El índice S&P Merval trepó 73,3% en dólares, marcando el mayor avance mensual en tres décadas, mientras que el riesgo país se desplomó 38%, perforando los 700 puntos básicos por primera vez en el año.

El salto bursátil se dio en un contexto de continuidad política y expectativa de definiciones económicas que calmaron a los mercados.

De acuerdo con GMA Capital, el rendimiento del Merval fue el más alto desde 1992, superando hitos previos como los de septiembre de 2023 y abril de 1999. Los ADRs de bancos y energéticas lideraron las subas: Supervielle trepó 87%, Galicia 70% y Edenor 70,4%, mientras que Central Puerto y Banco Macro avanzaron más del 60%. En el año, sin embargo, el índice aún no recupera el terreno perdido en dólares.

La euforia también alcanzó al mercado de bonos. El indicador de riesgo país cerró octubre en 657 unidades, su nivel más bajo en nueve meses. Consultoras como 1816 y Aurum Valores coincidieron en que la victoria política cambió drásticamente el clima financiero y que la confianza externa dependerá de mantener la estabilidad cambiaria y monetaria. “Todavía queda camino para los bonos en relación con otros emergentes”, señaló Pablo Repetto, de Aurum.

Desde GMA Capital advirtieron que el rebote podría sostenerse si el Gobierno logra consolidar un esquema previsible. “El desempeño futuro dependerá de la continuidad de la confianza y el soporte de Estados Unidos”, evaluó Nery Persichini. Según la consultora, los bonos globales más largos podrían ganar hasta 20% adicional bajo un escenario favorable.

Para los analistas, el mercado argentino enfrenta ahora el desafío de sostener esta mejora con fundamentos reales. Damián Vlassich, jefe de Estrategias de Inversión, calificó el movimiento como “único e histórico”, pero recomendó cautela: “Ya a estos niveles, queda del lado de la política y la economía definir si este camino termina siendo positivo para el crecimiento del país”.

Octubre dejó un hito financiero que reconfiguró expectativas: la Argentina volvió momentáneamente al radar de los inversores, pero su permanencia en ese mapa dependerá de las decisiones económicas de los próximos meses.

Fuente: Infobae