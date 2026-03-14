El llamado “modo mapache” en WhatsApp se volvió tendencia entre los usuarios que buscan darle un estilo diferente a la aplicación de mensajería. Se trata de una forma de personalizar la apariencia del chat utilizando imágenes, stickers y fondos relacionados con este animal.

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Aunque muchos lo mencionan como un “modo”, en realidad no es una función oficial de la plataforma, sino una personalización que cada usuario puede aplicar manualmente para cambiar el aspecto visual de sus conversaciones.

Una de las formas más simples de hacerlo es modificar el fondo de los chats, colocando imágenes o ilustraciones de mapaches descargadas de internet o generadas con herramientas de inteligencia artificial.

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Otra opción es añadir stickers o emojis temáticos, disponibles en la tienda de la aplicación o mediante paquetes descargables, lo que permite que las conversaciones tengan un estilo más creativo y divertido.

Esta tendencia se popularizó especialmente entre usuarios que disfrutan de los memes y de personalizar sus aplicaciones con elementos visuales originales.

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