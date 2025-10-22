Cómo le fue al marplatense Del Coto en el Mundial de México
Participó de la competencia U21 en Beach Vóley, desarrollada en la ciudad de Puebla.
Luego del segundo puesto obtenido en el Sudamericano de Quito, Ecuador, la dupla argentina integrada por el marplatense Brais Del Coto y el misionero Marcos González viajaron a la Copa del Mundo.
En tierras aztecas, el camino fue hostil desde el comienzo, al punto de consumar la eliminación en la primera ronda. Argentina enfrentó a China, India y Ucrania en el Grupo D.
Avanzaban tres de los cuatros integrantes de la zona, pero la dupla nacional cayó en sus tres presentaciones (sin ganar ningún set) y quedó sin posibilidades de avanzar, en el último puesto del grupo.
