Luego del segundo puesto obtenido en el Sudamericano de Quito, Ecuador, la dupla argentina integrada por el marplatense Brais Del Coto y el misionero Marcos González viajaron a la Copa del Mundo.

En tierras aztecas, el camino fue hostil desde el comienzo, al punto de consumar la eliminación en la primera ronda. Argentina enfrentó a China, India y Ucrania en el Grupo D.

Avanzaban tres de los cuatros integrantes de la zona, pero la dupla nacional cayó en sus tres presentaciones (sin ganar ningún set) y quedó sin posibilidades de avanzar, en el último puesto del grupo.

