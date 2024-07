“El agua es muy dulce, no sabe a barro en absoluto. Está fresca, pero no fría. Fue muy agradable, maravilloso, no queríamos salir más”, declaró exultante y con el pelo aún mojado la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, tras darse un chapuzón en el Sena días atrás. Sus cien metros de crol libre fueron un acto altamente simbólico, a tan solo nueve días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. La capital francesa había hecho del saneamiento de las aguas verdes y opacas del río una de las claves de su candidatura.

“Fue un día de ensueño. Cumplimos nuestra promesa. Fue mucho trabajo, había una dimensión técnica, infraestructuras a conectar, los barcos... Lo hemos logrado”, dijo Hidalgo con orgullo. Y es que para los parisinos bañarse en el Sena es un viejo sueño y una promesa política de más de 40 años. En 1988, el expresidente y entonces alcalde de París Jaques Chirac ya prometía limpiar el río en tres años y tirarse el agua. Nunca ocurrió, hubo que esperar otros 36 años para que esto se hiciera realidad.

“Los Juegos fueron un acelerador” de la limpieza del Sena, manifestó la alcaldesa, que habló de un “legado olímpico” ya que planea abrir tres lugares para bañarse en el río el año que viene en París como parte del “plan Baignade” lanzado en 2015.

El Sena, la ceremonia de inauguración y las competencias olímpicas

La capital francesa decidió hacer del Sena la estrella de la ceremonia apertura, con un impactante desfile de los 6000 atletas en 85 barcos a lo largo de seis kilómetros, un show de más de tres horas con 3000 bailarines y actores, y los famosos bateaux-mouches, con los principales puentes y monumentos de París como telón de fondo.

La promesa de Tony Estanguet, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, para los 325.000 espectadores ubicados en gradas en los muelles: un espectáculo fluvial en el que “la ciudad se convertirá en el decorado vivo de un momento excepcional”.

Notre-Dame de París, el Louvre, el Pont Neuf, el Pont des Arts y la Torre Eiffel conforman el escenario icónico de este show olímpico inédito, el primero fuera de un estadio.

Además, se realizarán tres pruebas olímpicas en el Sena: el triatlón (30 y 31 de julio, 5 de agosto), natación en aguas abiertas (8 y 9 de agosto) y el paratriatlón, el 1 y 2 de septiembre, desde el icónico Puente Alejandro III. Eso, si la calidad de las aguas lo permiten.

Sanear el sena, un desafío olímpico tras un siglo de prohibición

El saneamiento del Sena comenzó en los años 90, cuando la Unión Europea aprobó una legislación que aborda una fuente importante de contaminación del agua: las aguas residuales urbanas. En los últimos nueve años, con el impulso de los JJOO, las autoridades francesas aceleraron las obras y gastaron unos 1.400 millones de euros en sanear el río, considerados por mucho como un verdadero basural.

Hace un siglo, en 1923, las autoridades prohibieron a los parisinos bañarse en el Sena debido a los “peligros causados por la navegación fluvial y por la contaminación”. Pese a ello, en los días de calor muchos parisinos todavía se refrescaban en el río hasta los años 60, cuando el deterioro en la calidad del agua llegó a tal nivel que desaparecieron casi todos los peces del río.

Con poco más de 774 kilómetros de largo, el Sena es el segundo río más largo de Francia. Toma su fuente en la meseta de Langres, en la región de Borgoña y desemboca en un amplio estuario en El Havre, en la bahía del Sena. Es una importante vía de comercio -por eso el barco en el escudo de la ciudad de París- y alberga a decenas de industrias en sus orillas.

Un megatanque subterráneo en el centro de París

Sin embargo, el principal desafío para las pruebas olímpicas es la fuerte presencia de bacterias fecales en el agua, como la Escherichia Coli y los enterococos, que pueden provocar desde diarreas hasta septicemia o infecciones urinarias.

París, como muchas ciudades antiguas, tiene una red de alcantarillas unitaria que fue diseñada en el siglo XIX, es decir que las aguas residuales y pluviales de la ciudad fluyen a través de las mismas tuberías. Cuando se registran precipitaciones excepcionales y se saturan las cañerías, se abren 44 aliviadores y las aguas usadas, llenas de bacterias, fluyen hacia el río en lugar de una planta de tratamiento. Eso, para evitar que desborden las alcantarrilas en las calles de la ciudad.

Para remediar esta situación, la ciudad creó un enorme tanque de agua subterráneo en el distrito 13, una auténtica “catedral” excavada en pleno centro de la capital, a pocos metros de la estación de tren de Austerlitz y de un hospital. La obra, faraónica, llevó 3 años y medio, costó 90 millones de euros y fue inaugurada en mayo.

Se trata de un enorme depósito cilíndrico de 30 metros de profundidad y 50 metros de diámetro que puede contener 50.000 m3 de aguas residuales, el equivalente a 20 piscinas olímpicas. Cuando baja el río, el agua retenida fluye lentamente hacia las alcantarillas, luego hacia las depuradoras, antes de regresar al río.

La obra de ingeniera civil no estuvo exenta de tragedias, con la muerte de un obrero en 2023, Amara Dioumassy, de origen malí y padre de doce chicos, que fue atropellado por un camión que hacía marcha atrás.

El desafío técnico fue también importante: las columnas que sostienen el tanque llegan a los 80 metros bajo tierra y tuvieron que excavar un túnel de 2,50 m de diámetro que pasa debajo del Sena y de la línea 10 del subte y se conecta a dos pozos de recogida situados a ambos lados del río.

“En principio y en volumen, el tanque no tiene nada de excepcional. Lo que sí es excepcional es su ubicación en el corazón de París”, explicó al canal France 24 Samuel Colin-Canivez, director de las principales obras del sistema de saneamiento parisino.

El prefecto de la región parisina, Marc Guillaume, aseguró que la capacidad del tanque no será suficiente en algunos momentos del año, pero que “el objetivo de descontaminar al 75% se cumplirá”. Según las autoridades parisinas, “gracias a la cuenca de Austerlitz, las compuertas de desbordamiento estarán abiertas en los momentos de lluvia más intensa, es decir, en promedio dos veces al año, en comparación con las diez o quince veces actuales”.

Además del tanque parisino, se crearon otras tres grandes estaciones de tratamiento de aguas residuales río arriba y río abajo de la capital: la cuenca del Ru Saint-Baudile (Seine-Saint-Denis), el VL8 (colector de gran capacidad de 10 kilómetros de longitud entre Essonne y Val-de-Marne) y la estación depuradora de aguas pluviales de Val-de-Marne.

También se modernizaron las instalaciones existentes y dos plantas depuradoras ubicadas a las puertas de París fueron equipadas con un sistema de lámparas ultravioletas y ácido perfórmico para matar las bacterias que aún estén presentes en el agua.

Conectar más de 23.000 casas y barcos a la red cloacal

Para mejorar la calidad del agua, había que conectar a la red cloacal unas 23.000 casas de la periferia que evacuaban directamente a la naturaleza sus aguas sucias y así impulsaban la proliferación de bacterias fecales. Según el sitio Mediapart, entre 2019 y 2024 solo se hicieron 13.000 conexiones.

También, desde 2018, una ley obliga a las péniches -las icónicas embarcaciones del Sena, muchas de las cuales son viviendas flotantes a tiempo completo-, a conectarse a la red de alcantarillado y a dejar de verter sus aguas sucias al río. Según la prefectura, la totalidad de los 250 propietarios de péniches cumplieron con la norma.

Los dos barcos que actúan como guardianes del Sena

En 1994, el Sindicato Interdepartamental para el Saneamiento de la Aglomeración de París (SIAAP), el organismo encargado de la limpieza del río, comenzó a instalar barreras en el agua para retener los residuos. Ya son 26 y en 2023 recuperaron 1.200 toneladas de desechos, una década después de alcanzar un récord de 2.500 toneladas.

Desde hace 40 años, hay también dos barcos que se encargan de limpiar el río a lo largo de 17 localidades, el Belenos y el Sequana. El Belenos es un catamarán de 20 metros de eslora, equipado con una cinta sinfín que recupera la basura que flota en el río. El Sequana, más chico, hace lo mismo en los lugares donde su hermano mayor no puede pasar.

Según dijo el capitán del Belenos, Rémi Delorme, al diario Le Parisien, el agua del Sena está “cada vez más hermosa y clara”.

“En verano, incluso se puede ver a través de ella”, sostuvo quién sacó de todo del río, incluso cuerpos. Y si bien “continúan “las incivilidades” de quienes usan al río como vertedero, bajó la cantidad de basura que retiran del agua: de las 325 toneladas anuales al principio, fueron solo 190 en 2020.

El regreso de los peces

Para los expertos, la mejora de la calidad del agua es palpable. El hidrólogo Jean-Marie Mouchel dijo a la AFP que observó una “gran mejora en la oxigenación y en los niveles de amonio y fosfato”, señal del mejor estado de un río. Aunque el Sena “no volvió a ser un río salvaje”, cuenta ahora con “más de 30 especies de peces, frente a tres en 1970″, cuando se lo consideraba casi “biológicamente muerto”.

Sandrine Armirail, directora de la Casa de la Pesca y de la Naturaleza, una ONG de los Altos del Sena, al oeste de París, coincidió con Mouchel. Según dijo, hoy en día hay 36 especies de peces diferentes en el río. También volvieron decenas de insectos acuáticos y aves. “Eso significa que la calidad del agua mejoró mucho”, destacó en una entrevista con National Geographic. “Consideramos la calidad del agua en función de lo que vive allí. Cuantas más especies haya, más sano es el medio ambiente”, manifestó.

Las competencias olímpicas, aun en duda

¿Pero los esfuerzos desplegados fueron suficientes para que se puedan disputar las pruebas olímpicas? Para los expertos, todo dependerá del clima.

Para asegurar la calidad del agua, se realizan testeos diarios a cargo de la empresa pública Eau de Paris, para detectar niveles de concentración de escherichia coli y enterococos en cuatro puntos del Sena. Según la Federación Mundial de Triatlón, el nivel máximo de E. coli para las competencias es de 900 unidades formadoras de colonias (UFC) por cada 100mm.

El 28 de junio, las pruebas mostraron niveles inseguros de E. coli, superiores a 900 UFC / 100mm. Sin embargo, según los últimos datos difundidos, el viernes 19 de julio,el ayuntamiento de París anunció que habían bajado los niveles de contaminación y el agua estaba apta para el nado, cumpliendo con los estándares exigidos “seis de los siete días” estudiados.

La ONG ambientalista Surfrider, especializada en calidad del agua y protección de océanos y ríos, también realizó pruebas independientes y en un tuit afirmó que “el agua del Sena es segura para el baño”, en claro contraste con sus últimas mediciones en la primavera que hablaban de un estado “alarmante” del Sena.

Pero la posibilidad de fuertes lluvias en un verano atípico y marcado por un cielo nublado y precipitaciones en Francia aún pone en alerta a las autoridades.

El Plan B para las pruebas olímpicas

En caso de que el agua del Sena no este apta, el plan B consistiría en posponer las pruebas unos días, o incluso cancelar la prueba de natación del triatlón, que se volverá un duatlón. Otra posibilidad sería trasladar la prueba de natación en aguas abiertas a Vaires-sur-Marne, al este de París, donde se realizarán las pruebas de remo y canotaje.

Por las dudas, la federación holandesa de triatlón aconsejó a sus miembros que tomen antibióticos para protegerse antes de las pruebas de natación en el Sena, mientras que los equipos belgas recurrieron a “medidas de prevención clásicas, como la toma de probióticos, que se dejan a discreción de cada deportista”, según indicó el medio belga La Dernière Heure.

En tanto, los atletas canadienses dejaron en claro que no temen el agua del Sena. “No es nada nuevo para nosotros ni para nuestros atletas”, afirma Phil Dunne, director de alto rendimiento del equipo. “La conversación sobre los preparativos y los cambios de planes en relación con la calidad del agua es relativamente habitual en el triatlón”, explicó al diario The National Post.

Pero por ahora, todo estaría en orden. Y como los famosos galos de la historieta Astérix, la alcaldesa Anne Hidalgo y los organizaodres de los JJ.OO de París 2024 solo tienen miedo de una cosa: que se les caiga el cielo encima y se ensucien las aguas del Sena.

