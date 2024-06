El ex gobernador de Tucumán José Alperovich ingresó ayer a la madrugada a la cárcel federal de Ezeiza, una de las unidades de máxima seguridad del país. “Estaba ansioso por el contexto de la detención. No pidió nada en especial y preguntaba si podía tener visitas y cómo eran los trámites”, confió una fuente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que siguió de cerca la llegada de Alperovich a la cárcel, luego de ser condenado a 16 años de prisión por abuso sexual y violación de su sobrina y que se ordenara su inmediata detención.

El primer lugar de alojamiento de Alperovich en Ezeiza es el hospital penitenciario. Allí se encuentra y permanecerá entre una semana y 10 días. Es el ingreso habitual que marca el protocolo. Es para que le realicen estudios médicos de rutina, como sangre y placas, y otros más profundos para conocer su estado de salud y determinar si tiene que seguir algún tratamiento en particular. Su defensa ya informó que va a presentar la historia clínica.

Con esos resultados se definirá el próximo lugar de alojamiento según la caracterización del detenido y el tipo de delitos por el que está preso. Si no hay ningún impedimento médico ni orden judicial en contrario, será un pabellón común de la cárcel. La principal opción es el pabellón del programa del SPF de ofensores sexuales. El servicio tiene una cárcel especial para alojar a condenados por delitos sexuales, que es la unidad de Senillosa, en Neuquén. Ese podría ser otro destino de Alperovich, pero ya cuando la condena quede firme, para lo que faltan instancias de revisión. El programa de ofensores sexuales tiene unidades de preadmisión y una de ellas es Ezeiza.

“No se ordenó ningún tipo de cuidado a protección especial sobre Alperovich. Para nosotros es un preso más. De hecho, ayer a la noche ingresaron otros detenidos. Pero no desconocemos su alta repercusión mediática”, contextualizó la fuente del SPF.

La cárcel de Ezeiza tiene hoy dos mil internos y supo tener entre sus presos a ex funcionarios públicos o personas vinculadas a la política. Allí estuvieron el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex secretario de Obras Públicas José López, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el empresario Lázaro Báez, el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, entre otros. En sus casos formaron parte de lo que fue el programa de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC). Y en Ezeiza actualmente están detenidos jefes de organizaciones criminales, como Esteban “Lindor” Alvarado, condenado por ser uno de los líderes de la venta de droga en Rosario.

Detención de José Alperovich

Alperovich ya fue sometido a los primeros estudios médicos y cuando estén los resultados le serán informados al juez Juna Martín Ramos Padilla. El tribunal le informó al SPF que hoy recibirá la visita de sus abogados, encabezados por Augusto Garrido. El ex gobernador también puede recibir visitas, incluso esta mañana estuvieron sus hijos. “La verdad es que es todo mentira y la verdad va a salir a la luz. Estamos pasando el peor momento que puede pasar alguien cuando es algo falso e injusto. Esto es tremendo. Estamos unidos como familia, mi mamá y nosotros, los hijos, y como tanta gente que nos está apoyando”, dijo Sara Alperovich en diálogo con los medios cuando llegó a la cárcel de Ezeiza.

Por estar en el hospital penitenciario, Alperovich solo puede recibir la visita de sus familiares directos y con horarios y días más restringidos. Cuando pase a un pabellón común tendrá el régimen de visitas habitual de todos los internos.

El tres veces gobernador de Tucumán fue condenado ayer a 16 años de prisión como autor de tres hechos de abuso sexual y nueve violaciones contra su sobrina, quien entre 2017 y 2019 trabajó con él como secretaria privada y en la campaña electoral para volver al cargo en 2019. El fiscal Sandro Abraldes había pedido una condena de 16 años y medio de prisión y Carolina Cymerman y Pablo Rovatti, los abogados del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación que representaron a la víctima, una pena de 22 años.

El juez Ramos Padilla consideró que Alperovich cometió los delitos “mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad” y ordenó “disponer en este acto la detención de José Jorge Alperovich y su inmediato traslado a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal”, tal como habían pedido la Fiscalía y la querella por riesgo a una posible fuga.

Fuente: Infobae