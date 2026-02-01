En medio de jornadas con altas temperaturas, el veterinario Rodrigo Perusini advirtió sobre los riesgos que enfrentan las mascotas durante paseos, actividades físicas o salidas recreativas mal planificadas.

Según explicó, no se trata de prohibir el ejercicio, sino de elegir correctamente el horario, el lugar y las condiciones, ya que el calor extremo puede derivar en golpes de calor graves.

“El problema no es que el perro corra o salga, sino cuándo y dónde. El asfalto o las veredas pueden alcanzar 60 o 70 grados, y el animal camina descalzo. Lo mismo ocurre con la arena en la playa”, señaló. En ese sentido, recomendó pasear a las mascotas temprano por la mañana o después de las 18 o 19, cuando baja la radiación solar y la temperatura del suelo.

Perusini remarcó que muchas conductas parten de buenas intenciones, como llevar al perro a la playa o a la plaza, pero esconden desconocimiento. “Uno ve al animal con la lengua afuera y cree que está contento, pero en realidad está sufriendo. La arena quema las patas y el mar deshidrata”, explicó.

Entre las señales de alarma ante un posible golpe de calor, el veterinario mencionó el jadeo excesivo y ruidoso, salivación espesa, búsqueda constante de agua y cambios en el color de encías y lengua. Alertó especialmente sobre las razas braquicefálicas, como bulldogs, que tienen mayor dificultad respiratoria y riesgo de descompensación.

Respecto a la hidratación, recomendó ofrecer agua fresca, no helada, y llevar al animal inmediatamente a la sombra ante cualquier síntoma. “No hay que mojarlos con agua fría ni darles agua congelada porque puede provocar un choque térmico. Y nunca automedicarlos”, subrayó.

Finalmente, Perusini insistió en que ante una descompensación no hay que esperar a que se pase. “El golpe de calor es una urgencia veterinaria. Actuar rápido puede salvarle la vida al animal”, concluyó, al tiempo que llamó a reforzar la información y la responsabilidad en días de calor extremo.