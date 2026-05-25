Los delincuentes posaron con el botín luego de uno de sus asaltos. (Foto: gentileza El País)

La investigación por el robo en la casa de la familia de Juan Martín Del Potro sumó en las últimas horas nuevas pruebas clave que permitieron reconstruir el recorrido de la banda acusada de cometer el golpe en Tandil.

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Según trascendió, cámaras de seguridad captaron a los delincuentes antes y después del robo. En una de las grabaciones se observa a los sospechosos a bordo de un Chevrolet Astra bordó en una estación de servicio de Las Flores, donde compraron comida antes de dirigirse a la vivienda de los padres del extenista.

Luego del asalto, otras imágenes los muestran cargando combustible en Ayacucho mientras escapaban hacia Buenos Aires.

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Los registros fueron fundamentales para el trabajo de la DDI de Azul y la Fiscalía N°16, que lograron identificar el vehículo utilizado durante el hecho. A partir de una infracción de tránsito detectada en la Ciudad de Buenos Aires, los investigadores llegaron hasta Ignacio Aquiles Zúñiga Cartes, un ciudadano chileno con antecedentes y pedido de captura internacional.

La investigación determinó además que la banda utilizaba una modalidad similar a la de organizaciones que cometieron robos contra deportistas de elite en Estados Unidos. Según los investigadores, realizaban tareas de inteligencia previas, estudiaban movimientos de las víctimas y analizaban posibles vías de ingreso y escape.

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El robo ocurrió el 15 de mayo en la casa de Patricia Lucas, madre de Del Potro. En una primera denuncia se reportó el faltante de joyas, relojes y otros objetos de valor, aunque luego se sumaron dólares, perfumes importados, medallas deportivas y un reloj Rolex.

Los investigadores también detectaron que la organización alquilaba vehículos con documentación falsa y utilizaba hoteles como bases operativas para moverse entre distintas ciudades sin levantar sospechas.

El pasado 23 de mayo, dos sospechosos fueron detenidos en la terminal de Retiro cuando intentaban viajar hacia Misiones. Ambos tenían alerta roja de Interpol y eran buscados por delitos similares en Estados Unidos y Chile.

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Ahora la Justicia busca determinar si la banda participó en otros robos de alto perfil en la Argentina y si existe una red regional dedicada a atacar a deportistas y figuras públicas.

Fuente: TN