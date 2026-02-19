El paro general modifica la agenda deportiva

El paro general convocado para este jueves 19 de febrero por la Confederación General del Trabajo (CGT) impactará de manera directa en el desarrollo de la sexta fecha del torneo, ya que los partidos programados para esa jornada fueron suspendidos.



La medida cobra mayor relevancia tras la confirmación de adhesión por parte de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), gremio que nuclea a los trabajadores encargados de la operatividad en los estadios: control de accesos, ingresos y salidas del público, y organización general de los encuentros.

Ante este escenario, los cuatro partidos previstos para el jueves fueron reprogramados de la siguiente manera:

Defensa y Justicia vs. Belgrano de Córdoba abrirá la jornada el viernes 20 a las 17:15.

Ese mismo día, desde las 20:00, se enfrentarán Instituto de Córdoba y Atlético Tucumán.

El cruce entre Independiente Rivadavia - Independiente fue trasladado al sábado 21 a las 17:00.

Por último, San Lorenzo ante Estudiantes de Río Cuarto se jugará el domingo 22 a las 17:00.

De esta manera, el paro general modifica la agenda deportiva y obliga a reestructurar la programación de la fecha, en un contexto donde el fútbol vuelve a reflejar el impacto de la coyuntura social argentina.

