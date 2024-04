Tras el temporal que azotó este lunes a la ciudad, se realizó esta noche una reunión con diferentes áreas del municipio de General Pueyrredon y la conformación de un Comité de Crisis para detalllar los pasos a seguir los próximos días.

El evento meteorológico tiende a mermar a partir de la mañana de este martes, por lo cual se mantiene el alerta.

Entre los que se encontraban este lunes reunidos en el COM se encontraba el secrteario de Seguridad y ex titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncalvez, quien detalló que hubo 30 establecimientos que no tuvieron clases por cuestiones particulares y “en base a las soluciones que hayan logrado o no, se mantendría la suspensión de la jornada escolar”.

Además se informó que no hubo evacuados en Mar del Plata. Y aunque el mal clima no cesará por completo, se decidió que, al igual que este lunes, "se dictarán clases normalmente".