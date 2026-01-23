Este sábado comenzará una serie de recorridos guiados para el avistaje de aves en la zona de las Lagunas de Punta Mogotes, una iniciativa impulsada por la Administración del Ente, que se desarrollará mediante salidas abiertas, gratuitas y destinadas a vecinos y turistas interesados en conocer la riqueza natural del sur marplatense.

La propuesta tiene como objetivo acercar al público a la observación de aves y revalorizar la biodiversidad del lugar, uno de los espacios naturales más importantes de la ciudad. Durante las caminatas se identificarán las especies más frecuentes y se brindarán explicaciones sobre sus características y hábitos.

Juan, uno de los organizadores, explicó que la iniciativa surge a partir del desconocimiento general sobre la variedad de aves que habitan la zona. “Muchas veces a todas las aves se las llama patos, pero acá hay una diversidad enorme”, señaló, y destacó que entre las lagunas y la reserva del puerto se registraron casi doscientas especies distintas.

La actividad es apta para todo público y no tiene costo. Para participar, es necesario inscribirse previamente a través del Instagram SanAntonio.birding, donde figura un número de contacto para dejar los datos personales.

El primer encuentro será este sábado a las 18:30, con punto de reunión a las 18:15 en el Helipuerto (junto a la UPA). Desde allí partirá el recorrido guiado por la laguna, en el que los participantes podrán conocer especies residentes y migratorias y disfrutar de una experiencia de contacto directo con la naturaleza.

