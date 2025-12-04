Esta semana se pusieron en marcha los encuentros del Programa Centros de Familia en dos espacios de la ciudad: el Polideportivo Libertad (Ituzaingó 8350) y la Casa Camet (frente al Club Pueyrredon en la zona del lago de Parque Camet). La propuesta está destinada a madres, padres y referentes afectivos de niños de 0 a 4 años, con el objetivo de acompañar el crecimiento desde el cariño y el juego.

Las actividades en el Polideportivo Libertad se realizarán los viernes de 10:00 a 12:00, mientras que en Casa Camet tendrán lugar los lunes en el mismo horario. Allí las familias podrán compartir juegos que fortalecen el vínculo, descubrir lecturas para estimular el lenguaje y la imaginación, aprender sobre alimentación saludable en la primera infancia y participar de un espacio de escucha, apoyo y acompañamiento.

El Programa es coordinado por la Secretaría de Niñez del Ministerio de Capital Humano de Nación junto al Municipio de General Pueyrredon, a través de su Secretaría de Desarrollo Social. Además, contempla la entrega de vouchers para que chicos de 6 a 17 años de la zona norte puedan realizar actividades artísticas, deportivas y recreativas en distintas instituciones.

La iniciativa está orientada a las personas adultas involucradas en la crianza de niños pequeños, bajo la premisa de promover una presencia activa en el proceso de desarrollo de las infancias. Se busca aprender juntos y disfrutar de momentos especiales en familia.

Las acciones son gratuitas, abiertas y no requieren inscripción previa. Estarán guiadas por personal capacitado para motivar la interacción y brindar acompañamiento en esta etapa clave de la vida de los niños.

El Programa Centros de Familia apunta a fomentar la participación comunitaria, fortalecer vínculos y promover la salud y el desarrollo pleno en libertad, con especial apoyo a quienes crían.