Comienzan las actividades en los Centros de Familia de Mar del Plata
La propuesta está destinada a madres, padres y referentes afectivos de niños de 0 a 4 años. Es coordinada por Secretaría de Niñez del Ministerio de Capital Humano de Nación junto al Municipio.
Esta semana se pusieron en marcha los encuentros del Programa Centros de Familia en dos espacios de la ciudad: el Polideportivo Libertad (Ituzaingó 8350) y la Casa Camet (frente al Club Pueyrredon en la zona del lago de Parque Camet). La propuesta está destinada a madres, padres y referentes afectivos de niños de 0 a 4 años, con el objetivo de acompañar el crecimiento desde el cariño y el juego.
Las actividades en el Polideportivo Libertad se realizarán los viernes de 10:00 a 12:00, mientras que en Casa Camet tendrán lugar los lunes en el mismo horario. Allí las familias podrán compartir juegos que fortalecen el vínculo, descubrir lecturas para estimular el lenguaje y la imaginación, aprender sobre alimentación saludable en la primera infancia y participar de un espacio de escucha, apoyo y acompañamiento.
El Programa es coordinado por la Secretaría de Niñez del Ministerio de Capital Humano de Nación junto al Municipio de General Pueyrredon, a través de su Secretaría de Desarrollo Social. Además, contempla la entrega de vouchers para que chicos de 6 a 17 años de la zona norte puedan realizar actividades artísticas, deportivas y recreativas en distintas instituciones.
La iniciativa está orientada a las personas adultas involucradas en la crianza de niños pequeños, bajo la premisa de promover una presencia activa en el proceso de desarrollo de las infancias. Se busca aprender juntos y disfrutar de momentos especiales en familia.
Las acciones son gratuitas, abiertas y no requieren inscripción previa. Estarán guiadas por personal capacitado para motivar la interacción y brindar acompañamiento en esta etapa clave de la vida de los niños.
El Programa Centros de Familia apunta a fomentar la participación comunitaria, fortalecer vínculos y promover la salud y el desarrollo pleno en libertad, con especial apoyo a quienes crían.
