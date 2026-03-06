El Gobierno confirmó que se habilitaron dos vuelos para repatriar a ciudadanos argentinos que quedaron varados en los Emiratos Árabes Unidos debido a las restricciones y cancelaciones en el tráfico aéreo provocadas por el conflicto en Medio Oriente.

Las gestiones fueron realizadas por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, junto al embajador argentino en ese país, Jorge Arambarri, en coordinación con la aerolínea Emirates.

Según se informó, los vuelos partirán desde Dubái y tendrán como destino Río de Janeiro, desde donde los pasajeros continuarán viaje hacia Buenos Aires. El primero está previsto para el domingo 8 de marzo y el segundo para el lunes 9.

En total, alrededor de 20 familias argentinas que habían quedado atrapadas en Emiratos Árabes Unidos podrán regresar al país gracias a estas conexiones especiales.

La situación se generó luego de que la escalada del conflicto en Medio Oriente provocara cancelaciones y cambios en numerosos vuelos de la región, lo que dejó a viajeros de distintos países sin posibilidad de regresar a sus destinos.

