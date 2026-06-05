El Gobierno nacional oficializó un nuevo sistema para la entrega de medicamentos en farmacias que reemplazará gradualmente el uso de los tradicionales troqueles físicos por registros digitales integrados a la receta electrónica.

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La medida fue establecida por el Ministerio de Salud mediante la Resolución 638/2026 y busca optimizar los controles, fortalecer la trazabilidad de los medicamentos y reducir los procedimientos administrativos que hasta ahora requerían documentación en papel.

Con el nuevo esquema, las farmacias deberán registrar de manera electrónica cada dispensa realizada. La información quedará disponible para auditorías y organismos de control, permitiendo un seguimiento más preciso del recorrido de los medicamentos desde su elaboración hasta la entrega al paciente.

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Además, se incorporará un sistema de validación mediante token digital para acreditar la identidad de quienes retiren los remedios. En caso de que la medicación sea retirada por un tercero, la autorización también podrá gestionarse de forma digital. En todos los casos deberá quedar registrado el número de documento de la persona que recibe el producto.

Desde la cartera sanitaria señalaron que el objetivo es consolidar un sistema más seguro, transparente e interoperable, en línea con la implementación nacional de la receta electrónica. La eliminación del troquel físico será progresiva y las farmacias contarán con un plazo de hasta 180 días para adaptar sus sistemas y completar la transición al nuevo modelo.

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De esta manera, el sector farmacéutico avanza hacia una gestión completamente digital de las recetas y la entrega de medicamentos, dejando atrás un mecanismo que durante décadas fue utilizado para validar las prestaciones y coberturas de obras sociales y prepagas.

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