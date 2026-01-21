La Secretaría de Salud de General Pueyrredon, puso en marcha por tercer año consecutivo un nuevo ciclo de talleres de Cesación de Tabaquismo, destinados a acompañar a quienes buscan dejar de fumar.

Los encuentros se desarrollarán los primeros lunes de cada mes, comenzando el lunes 2 de febrero a las 11, en el SUM del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, ubicado en Pehuajó 250. La actividad es libre y gratuita, no requiere inscripción previa y está dirigida a personas de todas las edades.

Durante 2025, más de 180 vecinos participaron de estos talleres, que funcionan como una puerta de entrada al sistema de salud, permitiendo el acceso a controles médicos, chequeos y un seguimiento personalizado por parte del equipo de Neumonología.

La propuesta ofrece un espacio de escucha y acompañamiento, donde se aborda el tabaquismo de manera integral y se brindan herramientas concretas para trabajar el abandono del consumo. En cada encuentro se evalúa la situación particular de cada participante, teniendo en cuenta avances, dificultades y necesidades específicas.

Desde el área de Salud destacaron que dejar de fumar genera beneficios progresivos: a los seis meses mejora la función respiratoria y disminuye la presión arterial; al año se reduce a la mitad el riesgo de infarto; y a los diez años baja en un 50% la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón.

Ante dudas o consultas, se recomienda acercarse al centro de salud más cercano para una evaluación médica y, de ser necesario, la derivación correspondiente. Para más información sobre los talleres, se puede ingresar en el sitio oficial del Municipio.